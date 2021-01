Marcus Rashford a déclaré que Manchester United était prêt « maintenant plus qu’il y a deux ans » à se battre pour des trophées, et il n’y a rien de plus doux que de marquer contre Liverpool.

Manchester United a trois points d’avance sur Liverpool en tête du classement de la Premier League et affrontera Liverpool en Premier League dimanche – le premier de deux matches en une semaine pour les rivaux après leur tirage au sort pour le quatrième tour de la FA Cup.

Rashford a pris la parole dans une vaste interview aux prix de la Football Writers ‘Association lorsqu’il a été félicité pour sa campagne de lobbying auprès du gouvernement britannique pour qu’il finance des repas scolaires gratuits pour les enfants et lui a décerné le Tribute Award.

En hommage à la cérémonie de remise des prix, Sir Alex Ferguson a félicité le joueur de 23 ans, qui a également reçu un MBE l’année dernière, pour son travail sur la campagne en dehors du football.

« Je le connais depuis l’âge de sept ans et je l’ai vu évoluer dans les rangs de Manchester United pour devenir une personne vraiment merveilleuse », a-t-il déclaré. « Mis à part sa vie de footballeur, ce qu’il a accompli ces derniers mois est assez étonnant, la façon dont il a aidé les personnes dans le besoin est une réalisation vraiment incroyable.

« Je tiens à le féliciter pour cela. Il a montré aux jeunes en particulier qu’il existe une manière différente de gérer la vie.

« Il a fait preuve d’une grande humilité, il a fait preuve de courage pour faire ce qu’il a fait, donc cette réalisation est bien méritée et doit être reconnue avec ce qu’il a fait. »

Sur le terrain, Rashford estime qu’avec le duo offensif de Bruno Fernandes et Anthony Martial, United a l’une des équipes les plus polyvalentes « probablement de la Premier League » et c’est le début de plus de succès pour le club qui a chuté depuis les années de Sir Alex. en charge.

« En fin de compte, nous sommes plus dangereux, nous pouvons marquer des buts à tout moment. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux. Je pense que c’est toujours le début de quelque chose qui peut devenir une connexion incroyable », a-t-il déclaré.

« Juste la ligne avant en général au moment où nous avons – nous pouvons jouer de tant de manières différentes, dans des positions différentes avec différents personnels. Nous pouvons juste être si forts et pour nous, c’est ce qui est essentiel parce que si nous voulons pour gagner des trophées et gagner les ligues, alors vous avez besoin de polyvalence.

« Nous sommes une équipe qui s’améliore encore, nous sommes en bonne forme, nous devons donc simplement essayer de rester concentrés sur nous-mêmes et faire de notre mieux. Tant que nous faisons cela, vous quittez le terrain. sans regrets. «

Ayant déjà été éliminé de la Ligue des champions et de la demi-finale de la Coupe Carabao cette saison, Rashford a déclaré que le fait d’avoir des leaders dans l’équipe avait été essentiel pour faire avancer l’équipe, malgré la distanciation sociale qui rendait la tâche difficile.

«Dès que nous sortons sur le terrain d’entraînement, c’est à ce moment-là que nous pouvons être ensemble et que nous devons faire beaucoup de travail parce que les petites choses qui se produiraient dans le cadre normal d’un vestiaire, comme les conversations et les leçons que vous aurait appris de certains des joueurs plus âgés, qui nous a été enlevé.

« Il y a des choses qui se sont produites où si vous ne sortez pas et ne soyez pas un leader, quelqu’un vers qui l’équipe peut se tourner dans les moments difficiles, alors cela continuera à se produire. Nous devons montrer que nous sommes prêts à nous battre pour ce que nous veulent – et ce que nous voulons tous, c’est le succès.

« Nous sommes plus prêts maintenant qu’il y a deux ans en termes de leaders sur le terrain et prêts à nous battre pour les trophées. Nous sommes en FA Cup et [have] la Premier League est partie, donc nous devons essayer de gagner les deux trophées, et faire de notre mieux pour continuer à nous améliorer. «

Rashford a déclaré que le duo offensif de Bruno Fernandes et Anthony Martial de Man United en faisait l’une des équipes les plus polyvalentes « probablement de la Premier League ». Carl Recine – Piscine / Getty Images

Rashford a également révélé que quand il était plus jeune, bien qu’il ait grandi dans l’académie United, il admirait leur Arsenal, Theyry Henry, en 9e position.

« Quand j’étais plus jeune, vers 16 ou 17 ans, quand j’ai commencé à jouer à cette position n ° 9, [Henry] était quelqu’un que j’ai regardé parce qu’il n’est pas un n ° 9 traditionnel.

« Il dérive vers la gauche, il fait des choses avec le ballon, il n’est pas ce que vous considérez comme le n ° 9 traditionnel du football anglais », a-t-il déclaré.

« Je savais que je ne pourrais jamais être … un n ° 9 traditionnel qui va tenir le ballon, gagner des en-têtes et faire des trucs comme ça. Mais je connais aussi les qualités que j’ai et ce que je peux faire en tant que non 9.

« C’est quelqu’un à qui j’ai payé de près et c’est juste un merveilleux footballeur et il connaît aussi son football … Il est important pour moi de continuer à comprendre ces connaissances et j’essaie juste de traiter mon cerveau comme une éponge vraiment. , et imprégnez-vous autant d’informations que possible. »

Quant à l’approche du match de Liverpool, lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose de plus doux que de marquer contre le club de Merseyside, Rashford a déclaré: « Pour moi, non. Liverpool et [Man] City, il n’y a pas de meilleurs jeux. «

« [Liverpool] sont difficiles à battre à la maison. Pour que nous puissions les battre, nous allons devoir être à notre meilleur, c’est aussi simple que cela.

« Rien ne change pour nous, nous essayons d’être à notre meilleur pour chaque match. Nous aborderons ce match de la même manière. Si vous faites cela, en tant que joueurs, si vous donnez tout ce que vous pouvez donner, vous savez que lorsque vous sortez. le terrain vous avez tout laissé là-bas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. «