Rashford de United désireux de “nouveau départ” sous Ten Hag

Melbourne (AFP) – L’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a déclaré jeudi qu’il savourait un “nouveau départ” sous la direction du nouvel entraîneur Erik ten Hag, désireux de mettre une saison passée inoubliable derrière lui.

L’international anglais a connu une campagne 2021/22 frustrante et décevante, abandonné par Gareth Southgate de l’équipe nationale au milieu d’une baisse de forme au club d’Old Trafford.

Mais il a travaillé dur pendant l’été anglais et, sans blessure, en est à sa première tournée complète de pré-saison depuis son entrée dans l’équipe senior des Red Devils.

“Pour moi, c’est un nouveau départ et quelque chose que j’attends avec impatience”, a-t-il déclaré à Melbourne avant leur match de tournée contre Melbourne Victory après une victoire 4-0 contre Liverpool à Bangkok cette semaine.

« Je suis bien placé en ce moment. J’ai juste hâte d’avoir plus de matchs à mon actif.

Le bon endroit vient grâce à une pause estivale rare et prolongée sans obligation internationale.

“Cela n’a pas été naturel pour moi d’avoir une si longue pause cet été, un peu moins de quatre semaines et j’ai pu faire une pause physiquement et mentalement”, a déclaré le joueur de 24 ans.

“C’est énorme d’avoir une pré-saison complète. C’est la première année que je suis avec l’équipe depuis le début et je me sens déjà beaucoup mieux.

“Je pense que les deux premières semaines et demie d’entraînement ont été bonnes, nous sommes (United) beaucoup plus en forme que nous ne l’étions la saison dernière et nous commettons également des erreurs en cours de route, nous avons donc beaucoup d’espace pour l’amélioration.”

Interrogé sur sa confiance après une saison au cours de laquelle United a terminé sixième décevant en Premier League, Rashford a déclaré qu’il n’était jamais facile de jouer dans une équipe sous-performante.

“Je me dis toujours que c’est beaucoup plus facile de faire des erreurs dans une équipe qui gagne”, a-t-il déclaré.

“Le dernier match contre Liverpool par exemple, nous avons gagné mais nous avons fait beaucoup d’erreurs. Individuellement c’est pareil. Quand on perd, c’est difficile, nous sommes tous des sportifs et nous n’aimons pas perdre.

« Lorsque cela se produit, vous devez vous recentrer et essayer de gagner le prochain match.

“C’est un grand club pour lequel nous jouons et on s’attend à ce que nous gagnions et nous devons travailler dur pour nous améliorer.”