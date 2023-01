Rashford de Man United peut continuer sa séquence de buts

Erik ten Hag a déclaré à Marcus Rashford que s’il maintenait son niveau “d’effort et de concentration”, il pouvait poursuivre sa séquence de buts.

Rashford a trouvé le chemin des filets pour le sixième match consécutif après avoir été remplaçant pour marquer deux fois lors de la victoire 3-0 contre Charlton Athletic mardi.

Le joueur de 25 ans a atteint 15 buts pour la campagne – déjà 10 de plus qu’il n’a réussi la saison dernière – et n’est qu’à sept de son meilleur total en une saison de 22 en 2019-20.

“Quand il se placera dans la position des un contre un dans la surface, il marquera et c’est ce qu’il fait en ce moment”, a déclaré Ten Hag.

“Quand il reste concentré et continue de faire le même effort, il continuera à marquer.”

Rashford aura la chance de maintenir sa série de buts contre Manchester City à Old Trafford samedi, mais Ten Hag a un problème de blessure avec Diogo Dalot.

L’arrière droit a boité en première mi-temps contre Charlton et a été remplacé par Aaron Wan-Bissaka et devrait être évalué à Carrington mercredi.

“Diogo est sorti et c’était une précaution”, a déclaré Ten Hag, qui a confirmé que Raphael Varane et Anthony Martial seraient aptes à affronter City après avoir eu la nuit de repos. “Nous devons voir dans les prochaines heures et prendre une décision.”

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que United se rapprochait d’un accord pour Wout Weghorst. United est sur le point de payer des frais de prêt pour l’attaquant qui seront répartis entre le club parent Burnley et Besiktas, bien qu’un accord dépende probablement de la capacité de la partie turque à faire venir un remplaçant.

Ten Hag a été invité à faire le point sur le mouvement de Weghorst après le match contre Charlton mais a répondu: “Non, malheureusement, je ne peux pas.”