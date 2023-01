Rashford de Man United “imparable” en ce moment

Erik ten Hag a qualifié Marcus Rashford d'”imparable” après que l’attaquant de Manchester United ait marqué pour le cinquième match consécutif.

Rashford a marqué deux buts et marqué l’autre alors que United progressait en FA Cup avec une victoire 3-1 contre Everton à Old Trafford vendredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

C’est la première fois que Rashford marque en cinq matches consécutifs pour United après avoir trouvé le filet à chaque match depuis le redémarrage après la Coupe du monde.

“Marcus est celui qui va devant et a montré la confiance, la conviction et les bons mouvements derrière, en affrontant les joueurs”, a déclaré le patron de United, Ten Hag.

“Je pense qu’il était 90 minutes une menace pour la partie défensive d’Everton.

“Il s’agit de le mettre dans la bonne position pour que Marcus se débrouille très bien mais aussi l’équipe pour qu’il puisse apporter ses forces et être imparable avec sa vitesse et ses dribbles.”

Marcus Rashford a cinq buts et trois passes décisives depuis son retour de la Coupe du monde. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Le manager d’Everton, Frank Lampard, a également fait l’éloge de Rashford, ajoutant que “personne ne peut arrêter” le joueur de 25 ans alors qu’il est dans le type de forme qu’il a montré depuis la Coupe du monde.

Il est sur 13 buts pour la saison, déjà huit de plus qu’il n’a réussi sur l’ensemble de la campagne 2021-22.

“En tant qu’attaquant, vous mesurez les buts et les passes décisives et aujourd’hui, il a définitivement récolté deux passes décisives et un but”, a ajouté Ten Hag.

“Il a des compétences fantastiques et quand il a cette stabilité mentale, il peut continuer, mais cela exige beaucoup de lui et de nous, mais quand il reste concentré comme ça, je suis sûr qu’il peut continuer ce processus.”

– Dawson: Man United indique clairement qu’il est prêt pour la FA Cup

La victoire sur Everton était la septième consécutive de United dans toutes les compétitions. Ils affronteront Charlton Athletic dans la Coupe Carabao mardi avant des matchs de championnat consécutifs contre Manchester City et Arsenal.

“Je pense que nous avons une bonne conviction”, a déclaré Ten Hag. “Tout d’abord, il s’agit de garder la fraîcheur avec autant de matchs.

“Aujourd’hui, j’ai pu voir que la charge était élevée, nous devons donc nous assurer que nous obtenons le bon équilibre entre charge et relaxation et que les joueurs restent frais pour les bons défis parce que vous savez que nous voulons affronter les grands défis – City, Arsenal et Leeds — et vos performances physiques doivent être au top.”