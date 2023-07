Rashford de Man United à Man City, l’impact de Ten Hag

SAN DIEGO – Marcus Rashford a admis qu’il y avait eu un moment l’été dernier où il avait envisagé de quitter Manchester United. L’attaquant anglais a marqué cinq buts au cours d’une campagne blessée et United a terminé sixième de la Premier League, et dans le processus a accumulé une cinquième saison consécutive sans trophée. Mais 12 mois plus tard, les choses ne pourraient pas être plus différentes.

Le joueur de 25 ans a marqué un sommet en carrière de 30 buts dans toutes les compétitions la saison dernière – le premier responsable du manager Erik ten Hag – et a aidé United à remporter la Coupe Carabao et à assurer un retour en Ligue des champions. De nouveau heureux à Old Trafford, il a signé un nouveau contrat de cinq ans au début du mois qui le maintiendra au club jusqu’en 2028.

Dans une interview avec des journalistes anglais lors de la tournée estivale de United à San Diego, Rashford explique à quel point il est sur le point de partir, l’influence de Ten Hag, à quel point le triplé de Manchester City fait mal et ses espoirs pour l’avenir.

Marcus Rashford de Manchester United lors d’un match contre Arsenal le 22 juillet lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis (Photo de Mike Lawrence/ISI Photos/Getty Images)

ESPN : Comment s’est passée la tournée aux États-Unis jusqu’à présent ?

Rashford : Sa fait du bien. Nous sommes revenus un peu plus tard que certains des autres gars; ça a été bien de revoir les gars et de faire du bon travail et de bien s’entraîner et de retrouver une forme physique optimale.

ESPN : Vous sortez de votre meilleure campagne en termes d’objectifs. Qu’est-ce qui a changé pour vous la saison dernière ?

Rashford : Juste un peu plus de liberté que j’ai ressentie, un peu plus de stabilité. Je pense que cela vous donne la base pour essayer de mettre en valeur vos capacités. J’aime marquer des buts, j’aime faire des passes décisives, jouer dans les zones avant et essayer de menacer l’autre équipe.

ESPN : Quand vous dites liberté, que voulez-vous dire ?

Rashford : Liberté; nous étions juste un peu rigides dans le passé. Parfois, vous n’appréciez pas votre football et c’était le cas avec moi. Je n’appréciais pas mon football autant que je le devrais, mais j’avais l’habitude d’en profiter. À cause de cela, cela a influencé ma performance et finalement c’est comme ça que je suis en tant que personne, si je ne suis pas content, il m’est difficile de jouer mon meilleur football.

ESPN : Vous avez marqué 30 buts la saison dernière. Penses-tu pouvoir faire mieux que ça l’année prochaine ?

Rashford : C’est toujours le but de votre carrière, vous voulez continuer à vous améliorer. Parfois, ce n’est pas toujours statistique, mais si vous pouvez améliorer vos performances, vous le ferez de toutes les manières possibles. J’espère que je pourrai marquer plus de buts et en faire plus, mais je serai tout aussi heureux si nous répartissons davantage les buts et que tout le monde marque cinq ou six buts de plus et cela signifie que nous faisons mieux que la saison dernière.

ESPN : Pensez-vous que vous pouvez marquer 30 buts par saison et atteindre les niveaux fixés par Erling Haaland et Kylian Mbappe ?

Rashford : Vous devez être cohérent avec cela. Pour moi, il est important que j’obtienne des opportunités constantes. C’est à moi de l’assumer. Je dois continuer à aller dans les bonnes zones et j’espère que les buts continueront d’arriver.

ESPN : Ten Hag a déclaré à New York que vous continuerez à marquer des buts si vous avez la « bonne attitude ». Vous a-t-il dit cela en privé et que veut-il dire ?

Rashford : C’est la concentration. Si j’ai la concentration, parfois vous n’aurez peut-être aucune chance pendant tout le match et vous aurez cette chance et vous devrez la saisir. Si je peux rester concentré là-dessus, je pense que je peux certainement marquer plus de buts que la saison dernière, mais je dois être dans les positions de buteur pour avoir des chances, c’est l’objectif principal.

ESPN: Lorsque Bruno Fernandes a signé son nouveau contrat l’année dernière, il a déclaré qu’il souhaitait d’abord parler au club pour s’assurer qu’il pourrait correspondre à son ambition de trophées. Avez-vous eu les mêmes conversations avant de signer votre nouveau contrat ?

Rashford : Maintenant, la conversation est un peu différente parce que je pense que c’est clair, le manager est ambitieux et il l’est depuis la minute où il est intervenu. Je n’avais pas vraiment de doute là-dessus. J’ai faim de continuer à m’améliorer et quand l’équipe, les joueurs et le staff continuent de s’améliorer et de s’habituer les uns aux autres, en nous poussant à être meilleurs que nous ne l’étions l’année précédente, c’est finalement la seule façon de revenir à gagner régulièrement des trophées.

jouer 0:39 Rashford: J’ai éteint la télé avant les célébrations de l’UCL à Man City Marcus Rashford admet qu’il ne voulait pas voir Manchester City célébrer sa victoire en finale de la Ligue des champions.

ESPN : Vous êtes un gars de Manchester, est-ce toujours un énorme plaisir de jouer pour le club de votre enfance ?

Rashford : Certainement. Je ne pense pas que le sentiment vieillisse, vous le voulez juste de plus en plus à chaque fois que vous marquez. Ça ne devient pas ennuyeux.

ESPN: Il y a eu des suggestions l’été dernier selon lesquelles il y avait un intérêt du Paris Saint-Germain, y a-t-il déjà eu un moment où vous avez pensé que vous pourriez devoir partir?

Rashford : Avant que le manager ne vienne peut-être un peu, mais c’est le foot, ça arrive. Tout va arriver pour une raison et il est venu au club au bon moment pour moi, le timing a fonctionné.

ESPN : On dirait que Ten Hag a eu un grand impact sur vous.

Rashford : Il veut toujours que vous vous amélioriez, que ce soit physiquement ou mentalement. Pour nous, en tant que joueurs, il est important qu’il travaille des deux côtés avec nous et s’il voit un endroit évident pour s’améliorer, il n’hésite pas à le dire. C’est important pour le développement et vous n’arrêtez jamais vraiment de vous développer tout au long de votre carrière.

Marcus Rashford est le premier joueur de Manchester United avec plus de 30 buts en une seule saison depuis Robin van Persie en 2012-13. Quelle saison 🔥 pic.twitter.com/BxrnXwDwIQ — ESPN FC (@ESPNFC) 25 mai 2023

ESPN : Réglez un débat, êtes-vous le meilleur sur l’aile gauche ou à l’avant-centre ?

Rashford : Différents jeux nécessitent différentes positions pour moi. Il n’y a pas une grande différence en termes d’endroit où je me trouve, c’est juste que les positions de départ sont différentes, il y a des responsabilités différentes. J’aime jouer dans les deux positions, probablement un peu plus à l’aise sur le côté gauche mais toujours dans les positions d’avant-centre et de demi-espace. Ce n’est pas une grande différence, mais l’essentiel pour moi est que je dois être dans les zones pour marquer des buts.

ESPN : En tant que fan de Man United, à quel point a-t-il été difficile de voir Man City remporter le triplé la saison dernière ?

Rashford : Ce n’est pas un grand moment pour les fans de Man United, mais écoutez, c’est une bonne équipe, merci à eux, ils méritaient de gagner la finale de la Ligue des champions et ils nous ont battus en finale de la FA Cup. C’est une bonne équipe, si vous les laissez occuper ces postes, ils vont gagner des trophées.

ESPN : À quel point êtes-vous proche de défier Man City pour le titre de Premier League ?

Rashford : Je pense que la cohérence est la clé. Nous avons montré dans des matchs ponctuels que nous pouvions les battre, ils ont montré qu’ils pouvaient nous battre. C’est la cohérence qui les distingue. Je pense que la moyenne de points pour gagner la ligue à la minute est de 96 ; c’est une énorme différence avec ce que c’était il y a quelques années, quand 86 à 90 points pouvaient potentiellement vous faire gagner la ligue. Ils ont montré un nouveau niveau de cohérence et c’est à nous tous d’essayer de combler cet écart.

ESPN : United a fait des progrès la saison dernière et a renforcé l’équipe cet été, à quel point êtes-vous excité pour la nouvelle campagne ?

Rashford : Ça va être intéressant. Nous savons que nous sommes une équipe forte et en tant que joueurs, vous êtes ambitieux de toute façon, vous allez essayer de gagner chaque match et gagner la ligue, il y a certainement cet objectif. C’est l’objectif et nous voulons [fix] les petites erreurs que nous avons commises qui nous ont fait perdre des points, vous avez un écart de 15 points avec le sommet de la ligue. Nous pouvons facilement remporter cinq matchs où nous avons perdu trois points, il s’agit de corriger ces erreurs.