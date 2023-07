Rashford dans le top cinq des salaires EPL avec un nouveau contrat avec Man United

Un nouveau contrat avec Manchester United place désormais Marcus Rashford dans l’échelon supérieur des salaires en Premier League. Son nouveau contrat de cinq ans maintient Rashford dans son club d’enfance jusqu’en 2028 au moins. Après avoir marqué 30 buts sensationnels en 56 apparitions avec les Red Devils, Rashford poursuivra son séjour.

À l’origine, le contrat de Rashford a expiré à la fin de la campagne 2023/24. La nouvelle du contrat de Rashford n’est pas encore confirmée par le club. Cependant, des pourparlers d’extension sont en cours depuis un certain temps. À aucun moment, Rashford n’a indiqué son désir de quitter le club. Même alors, plusieurs clubs sont venus appeler l’Anglais avant et pendant sa scintillante campagne 2022/23. Par exemple, le PSG a exprimé son intérêt à débarquer Rashford. De plus, d’autres clubs européens étaient prêts à payer plus d’argent à Rashford.

Pourtant, il a choisi de rester à United. Là-bas, il ambitionne de remporter des trophées majeurs. L’argenterie qu’il a remportée avec United au cours de sa carrière comprend jusqu’à présent une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et une Ligue Europa.

Cependant, L’athlétisme rapporte que le nouveau contrat de Marcus Rashford à Manchester United s’accompagne d’une augmentation de salaire significative. Auparavant, Rashford gagnait environ 325 000 $ par semaine. À partir de 2024/25, Rashford augmentera ce montant à un peu moins de 500 000 $ par semaine.

Le nouveau contrat de Rashford avec United le place au premier rang des salaires

Par conséquent, seuls trois autres joueurs gagneront plus d’argent par semaine en Premier League que Marcus Rashford. Mohamed Salah et Kevin de Bruyne gagnent tous les deux 650 000 $ par semaine. Le salaire de base d’Erling Haaland sera le même que celui de Rashford. Cependant, Haaland a un certain nombre de bonus et d’incitations intégrés dans son contrat qui font de lui le joueur le mieux payé de l’élite anglaise.

La signature de Rashford est un important regain de confiance pour United. Le club a également décroché Andre Onana cette semaine alors qu’il cherche à s’appuyer sur une première saison réussie sous Erik ten Hag.

PHOTO : IMAGO / PA Images