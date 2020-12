Marcus Rashford a admis que regarder le documentaire de la BBC relatant ses efforts remarquables dans la lutte contre la pauvreté alimentaire chez les enfants l’avait laissé « triste », alors que la star de Manchester United cherchait à faire encore plus de différence.

Le documentaire d’une heure « Marcus Rashford: Nourrir les enfants britanniques » a été diffusé sur BBC One à 19 heures lundi soir et a montré l’attaquant jonglant avec ses efforts pour aider certains des enfants les plus pauvres de Grande-Bretagne à jouer d’avance pour United et l’Angleterre.

Rashford a été montré lors d’une conversation avec le Premier ministre Boris Johnson pendant le programme, tout en voyageant à travers le pays et cherchant à faire une différence.

La star de United a tweeté: «Je ne sais même pas pourquoi je suis si triste de regarder ça.

« Je suis vraiment fier du chemin parcouru et reconnaissant au football de nous avoir aidés.

« Je souhaite juste que chaque enfant ait la même chance. Cela doit être l’objectif pour 2021 – un terrain de jeu égal pour tous. »

Rashford a ensuite exposé ce qu’il espérait accomplir au cours de la nouvelle année.

« 2021 doit être l’année du changement et de l’engagement à lutter une fois pour toutes contre la pauvreté alimentaire des enfants au Royaume-Uni », a-t-il tweeté.