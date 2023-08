Rasheeda parle des rumeurs de Drew Sidora/Ty Young

Tout en profitant d’elle Mouvements de boss fête de sortie de la saison 2, Rasheeda a peut-être alimenté des ragots en cours sur Véritable femme au foyer d’Atlanta.

« Évidemment, il y a une certaine ambiance, disons simplement », a déclaré le rappeur/star de télé-réalité à propos des rumeurs selon lesquelles Drew Sidora verrait un ancien joueur de la WNBA.

Le rappeur/star de télé-réalité a été aperçu cette semaine lors de la première soirée pour elle Série Philo qui la met en scène en accueillant le public dans sa maison et ses entreprises.

Sur place lors de la célébration, il y avait bien sûr la femme de l’heure qui posait avec son mari Kirk…

Mouvements de boss Marlo Hampton, invité de la saison 2…

Deelishis…

et celui de Rasheeda Amour et hip-hop camarades de casting; Spice, Yandy Smith, Mendeecees Harris, Shekinah, Bambi et Sierra Gates.

Au cours de cette affaire extravagante, le rappeur « Marry Me » s’est exprimé sur Page six Podcast « Virtual Reali-Tea » et elle a partagé ses réflexions sur un nouveau couple selon la rumeur ; Drew Sidora et Ty Young.

Rasheeda parle de la rumeur d’amour entre Ty Toung et Drew Sidora

Comme indiqué précédemment, l’ex de Ty, Mimi Faust, a alimenté les rumeurs selon lesquelles l’ex-épouse de Ralph Pittman voyait l’athlète et c’est devenu un scénario sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta.

« De toute évidence, il y a une certaine vibration, disons simplement », a déclaré Rasheeda tout en notant qu’elle essayait de « faire attention ». [her] foutue affaire.

Elle a cependant supposé que « Il se passe des choses »Au milieu des spéculations en cours sur Bravolebrity et l’ancien joueur de la WNBA qui était présent à la fête de Rassheeda et a été aperçu en train de discuter avec Marlo Hampton.

« Maintenant écoute, c’est beaucoup, d’accord ? » a-t-elle ajouté avant d’encourager Drew à se contenter de son divorce en cours parce que « la vie est courte ». « C’est comme ça. »

Rasheeda n’a pas seulement parlé de la rumeur de romance entre Dre et Ty, elle a également parlé de la saison 2 de Boss Moves qui a été créée le 22 août sur Philo.

« Je suis incroyablement reconnaissant pour le soutien et l’amour que j’ai reçus tout au long de ma carrière », a déclaré Rasheeda par communiqué de presse. « La saison 2 est une chance pour moi de me connecter plus profondément avec mes fans et de présenter les nombreuses facettes de ma vie. J’ai hâte que tout le monde me rejoigne dans ce voyage passionnant.

Que pensez-vous du fait que Rasheeda se prononce sur les rumeurs de Drew Sidora et Ty Young ?

Es-tu en train de regarder Mouvements de boss saison 2?