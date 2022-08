Rasheeda et Kirk d’Atlanta sur Princess Love et Ray J – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Rasheeda et Kirk Frost ont traversé leur juste part de difficultés relationnelles, et maintenant ils essaient d’aider leurs amis. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT au couple avant la nouvelle saison de Amour et hip-hop : Atlanta. Ils ont révélé qu’ils avaient eu des entretiens avec princesse amour et Ray Jqui sont actuellement au milieu d’une relation tumultueuse récurrente.

Plus d’actualités sur Princess Love et Ray J :

«En fait, nous nous occupons un peu plus d’eux, et nous en avons en fait eu des discussions. Moi et Ray J parlons un peu, et Rasheeda et Princess en parlent. Je parlais même à Princess. Je veux dire, ils s’aiment l’un l’autre”, a déclaré Kirk HollywoodLa Vie. “Vous savez, je pense que parfois il y a juste des choses qui doivent encore être sorties avant qu’il ne se couche tout le chemin du retour.”

Rasheeda a ajouté: “Eh bien, écoutez, c’est ce que je vais dire en ce qui concerne Princess et Ray J. Ils s’aiment vraiment. Ils le font vraiment, vraiment. Je pense juste qu’avec eux, c’est juste qu’ils se fâchent l’un contre l’autre et qu’ils vont du tac au tac. Une fois qu’ils pourront arrêter de faire cela, premièrement, je pense que cela briserait vraiment une grande partie de la glace. Vous savez, Princess me dira des trucs et je dirai : “Je ne sais pas à qui tu penses parler, mais tu ne vas pas divorcer.” Tu sais, je les aime, et je leur souhaite le meilleur.

En juillet 2022, la princesse Love voudrait que son divorce avance à nouveau, selon Radars en ligne. Rasheeda a également pesé sur Khloe kardashian et Tristan Thompson, dont la relation a été portée aux yeux du public après un drame constant. Quelques mois seulement après que Tristan eut son troisième enfant avec un entraîneur personnel, Khloe et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant via une mère porteuse.

“En fin de compte, ils font toujours partie de la famille dans une certaine mesure et étant avec quelqu’un et réalisant en quelque sorte qui ils sont vraiment, vous devez savoir comment vous allez prendre cette relation. Et si cette personne n’est pas disposée à changer, alors vous devez aller de l’avant… et Khloe doit faire ce qu’elle doit faire », a déclaré Rasheeda.

Lien connexe Lié: Les épouses de Kody Brown: Rencontrez toutes les femmes qu’il a épousées au fil des ans

La relation de Rasheeda et Kirk a duré près de trois décennies. Après de nombreux hauts et bas, Rasheeda et Kirk sont bien placés. Le couple a pris un moment pour répondre aux fans qui veulent critiquer leur relation.

“Occupe toi de tes affaires. Vous savez, ma vie m’appartient et si vous n’aimez pas mes décisions, c’est bien », a déclaré Rasheeda. « Vous pouvez avoir un avis. Vous pouvez ressentir ce que vous ressentez. C’est parfait. Mais tu sais, c’est comme ça. Comme je l’ai déjà dit, ce n’est à personne de me dire ce qu’il pense que je devrais être. Non, tu ne me connais même pas. Vous ne connaissez pas cette relation pour de vrai. Vous savez, c’est ce qu’il est dans mon esprit. C’est ça.”

Tous les deux Amour et hip-hop : Atlanta et Amour et hip-hop : Miami première le 8 août à partir de 20 h HE. Les émissions font partie des « Level Up Mondays » chauds d’été de VH1.