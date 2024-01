Rasheed Kidwai : « Ram Mandir a ébranlé l’opposition »

“La consécration de Ram Lalla à Ayodhya les a démoralisés.”

IMAGE : Le ministre en chef du Bihar nouvellement assermenté, Nitish Kumar, et le vice-CM Samrat Chaudhary échangent leurs salutations à Raj Bhavan à Patna le dimanche 28 janvier 2024.

Nitish Kumar a prêté serment en tant que CM du Bihar pour la neuvième fois après avoir rejoint, avec son parti Janata Dal-United, le bloc NDA dirigé par le parti Bharatiya Janata. Photographie : ANI Photo

L’année dernière, lorsque 28 partis d’opposition se sont réunis pour former l’Alliance nationale indienne pour le développement inclusif (INDIA) afin d’affronter le Premier ministre Narendra Damodardas Modi et le parti Bharatiya Janata lors des élections générales de 2024, il semblait que la bataille était engagée.

Le dimanche 28 janvier 2024, le bloc INDE s’est effondré avec son architecte en chef, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, s’associant à celui-là même qu’il avait juré de vaincre lors des élections.

Avant cela, la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, avait pratiquement fermé la porte à une alliance pré-électorale avec le parti du Congrès.

Et au Pendjab et à Delhi, le parti Aam Aadmi a adopté une note discordante sur le partage des sièges avec le Congrès.

Qu’est-ce qui a conduit à la quasi-éclatement de l’alliance qui, sur le papier au moins, paraissait formidable et semblait prête à livrer un combat acharné au BJP ?

Pour mieux comprendre, Syed Firdaus Achraf/Rediff.com a parlé à Rachid Kidwaiobservateur chevronné du Congrès et auteur de 24, route d’Akbar et Sonia-A Biographie.

Pourquoi Nitish Kumar s’est-il éloigné ?

Il convient de souligner à nouveau que le bloc INDE n’est pas motivé par une idéologie.

Il ne fonctionne pas selon un programme économique ou un programme social.

Ils sont motivés par la doctrine de la nécessité.

À titre individuel, ils ne peuvent pas vaincre Narendra Modi, c’est pourquoi ils se sont unis.

Le Congrès, en tant qu’acteur de premier plan, aurait dû créer une plate-forme plus large où une cause commune serait délibérée et défendue.

Prenons l’exemple de l’invitation Ram Mandir envoyée aux partis d’opposition. L’INDE n’a pas adopté une position commune.

Chaque dirigeant, qu’il s’agisse de différents partis du bloc INDE comme Mamata Banerjee, Sharad Pawar, Akhilesh Yadav ou de la position du parti du Congrès. Ils sont tous différents. En cela, l’articulation des partis de gauche était radicalement différente.

Le Ram Mandir était une question très sensible et émouvante. Cela avait une implication émotionnelle et une implication politique.

Pourquoi le bloc INDE s’effondre-t-il ?

L’événement du 22 janvier à Ayodhya a secoué les partis d’opposition.

Même si les partis indiens étaient idéologiquement opposés les uns aux autres et se sont regroupés contre le BJP, la consécration de Ram Lalla à Ayodhya les a démoralisés.

Et cela se reflète désormais dans leurs réactions individuelles, alors qu’ils perdent espoir d’affronter le BJP en 2024.

Par conséquent, un jeu de reproches a commencé maintenant alors que nous sommes à trois ou quatre mois des élections générales, ce qui ne reflète pas la politique des partis d’opposition.

Ces problèmes entre les différents partis ont-ils commencé après le 22 janvier, ou ont-ils eu du mal à se rassembler en premier lieu ?

Dès le début, le bloc INDE a manqué d’un certain degré de cohésion car le rôle de rassembleur manquait.

Mamata Banerjee avait plus d’une raison d’être déçue car elle a tenté de soutenir le président du Congrès Mallikarjun Kharge comme candidat au poste de Premier ministre ou président du bloc INDE, mais cela s’est heurté à un veto en raison de la dynamique interne du parti du Congrès.

Nitish Kumar a obtenu des mini-électeurs dans le bloc INDE ainsi que des partis comme le Parti Aam Aadmi et le Congrès Trinamool. Il a également essayé de contacter KCR (K Chandrasekhar Rao, chef du Bharat Rashtriya Samithi) et Naveen Patnaik, Jagan Mohan Reddy pour faire partie du bloc INDE afin qu’il puisse s’agir d’une alliance à large base. (Mais cela ne s’est pas produit) il avait donc des raisons d’être déçu.

Le véritable problème du bloc INDE est qu’il n’a pas de leader. Mallikarjun Kharge est le président du Congrès, mais la véritable direction du parti appartient à la famille Gandhi.

Sonia Gandhi est en mode semi-retraite. Elle peut encore changer les choses si elle parle directement à Mamata Banerjee et Nitish Kumar et utilise les services de Laloo Yadav. Mais elle joue pour l’instant le rôle d’une spectatrice.

Pensez-vous que les électeurs indiens auraient dû se rendre à la consécration du Ram Mandir ?

Je ne suis personne pour leur suggérer cela.

Une chose cependant, vous serez d’accord avec moi, c’est que ces 28 partis politiques du bloc INDE auraient dû s’asseoir ensemble et répondre à l’unanimité à l’invitation de Ram Mandir.

Chaque parti a parlé dans un langage différent sur cette question.

Akhilesh Yadav a déclaré qu’il était privilégié d’être invité et qu’il y participerait certainement. Il les a remerciés pour l’invitation et qu’il déciderait de son heure d’aller à Ayodhya.

Une réaction similaire a été donnée par Sharad Pawar.

Le Congrès a été perçu comme adoptant une position conflictuelle et conflictuelle au sein du parti. Rahul Gandhi a déclaré qu’il s’agissait d’un événement du BJP tandis que le ministre en chef de son propre parti, Sukhvinder Singh Sukhu, dans l’Himachal Pradesh, a déclaré un jour férié et a illuminé sa maison de lumières.

Le Comité du Congrès du Pradesh à Bhopal s’est illuminé le 22 janvier et a déclaré : « Rajivji ka sapna saakar hua (Le rêve de Rajiv Gandhi de construire un temple Ram s’est réalisé).’

Le parti du Congrès n’a pas eu une approche cohérente sur Ayodhya.

Qu’en est-il du fait que les dirigeants du Congrès affirment que la question de Ram Mandir n’aura un impact que dans le Nord (à l’exclusion du Pendjab) et dans l’Ouest de l’Inde ?

Si vous êtes un académicien, vous pouvez faire de telles déclarations, mais si vous êtes un parti politique, vous ne pouvez pas dire de telles choses.

Il y a 200 sièges qui proviennent de la ceinture hindi et du Gujarat. Pour de nombreux sièges, il y a une compétition directe entre le Congrès et le BJP, où le taux de grève du BJP a dépassé 90 % lors des élections de 2019.

Il suffisait au Congrès de réduire cette marge à 50 pour cent lors des élections de 2024. S’ils le faisaient, ils seraient dans la course.

Si vous parlez comme un académicien de ces 200 sièges, c’est politiquement suicidaire. Vous abandonnez 200 sièges au Lok Sabha, alors quel espoir avez-vous de remporter les élections de 2024 ?

L’approche d’un parti politique devrait donc être très différente de celle d’un spécialiste des sciences sociales, de la société civile ou d’un académicien. Ainsi, Rahul Gandhi doit se définir.

Et Mamata Banerjee ? Pourquoi préfère-t-elle abandonner l’INDE et faire cavalier seul lors des élections de 2024 ?

Dans une partie d’échecs, que fait-on ? Vous sacrifiez votre pion pour battre votre adversaire. C’est la chose faite pour gagner la partie.

Pour Rahul Gandhi, le pion (Adhir Ranjan Chowdhury) semble être plus important que de mater son adversaire (Narendra Damodardas Modi).

Adhir va à l’encontre des normes du parti d’un homme, un poste puisqu’il occupe deux postes. Le Congrès aurait dû prendre position sur la question de savoir s’il continue à diriger le parti au Lok Sabha ou s’il reste le chef du Congrès du Bengale occidental.

Lorsque vous faites partie d’une alliance, vous devez plafonner les choses dans votre parti.

Mamata Banerjee a suggéré que Kharge, un leader dalit, soit présenté comme le candidat au poste de Premier ministre contre Narendra Modi, ce qui aurait donné une certaine traction en faveur de l’INDE. Cela aurait posé une difficulté à Mayawati.

Nous avons 15 pour cent de Dalits dans le pays et environ 16 pour cent de musulmans et toutes ces additions de chiffres auraient donné un sens aux rangs de l’opposition.

Kharge a beaucoup d’expérience dans la vie publique. Il a été député à plusieurs reprises et à plusieurs reprises en tant que député, en plus d’être chef du Congrès du Rajya Sabha.

Qui s’est opposé à sa candidature comme candidat Premier ministre au sein du parti du Congrès ?

Personne ne s’y est opposé, et c’est là le drame. L’inaction tue beaucoup d’esprit d’entreprise au sein du parti du Congrès.

Rahul Gandhi n’est pas très innocent dans tout cela. Il fait un yatra et tout va bien, mais en même temps, il ne veut pas perdre son emprise sur le Congrès national indien ou sur l’INDE.

Pour chaque décision, Kharge rencontre Rahul Gandhi à un niveau informel pour son autorisation et Sonia Gandhi est devenue une spectatrice. Elle ne veut pas intervenir car elle pense que si elle intervenait, cela affaiblirait politiquement la stature de Rahul Gandhi.

Par conséquent, ce bloc INDE est une assemblée de gens heureux d’être malheureux.