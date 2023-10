Wes, à 2-5 quelle est la « température » dans le vestiaire entre les joueurs et entre les coachs ?

C’est bon. Tout le monde est déçu mais personne ne pointe du doigt.

Je suis d’accord avec Vic sur la plupart des choses, mais je ne suis pas d’accord sur son idée selon laquelle il n’a jamais été aussi facile de jouer QB dans la NFL. C’est peut-être vrai physiquement, mais je pense qu’il y a un énorme trou noir dans les talents QB par rapport à il y a 10 à 20 ans. Manning, Brady, Brees, Big Ben, Favre, Rivers, Ryan, un Rodgers vieillissant et Wilson en déclin ne sont pas remplacés à un rythme de 1:1. Nous venons de vivre un âge d’or des QB. Ce poste ne sera jamais facile à jouer.

Physiquement, je conviens qu’il est plus facile de jouer QB dans la NFL aujourd’hui qu’en 1970, mais cela n’a jamais été aussi difficile mentalement. Il y a tellement d’informations à traiter. Je sais que les fans sont devenus agités par la façon dont Aaron Rodgers a parfois géré le chronomètre de jeu, mais les indices préalables affectent souvent le résultat de la pièce. Ce sont des échecs en quatre dimensions et Love apprend à y jouer semaine après semaine.

Morning Wes, pour ne pas être banal mais dire que Love est le démarreur et Sean Clifford est le remplaçant est plutôt banal. L’amour est à une blessure, à un jeu ou à un entraîneur frustré d’être le remplaçant. Tout comme l’Amour aurait dû devenir le starter plus tôt l’année dernière ; J’espère que si rien ne change le mois prochain, nous ne gâcherons pas toute cette saison sans donner une chance à Clifford. Savez-vous avec certitude que Clifford ne peut pas fournir d’étincelle ou que réchauffer le banc ne déclenchera pas Love up ? L’amour n’est pas un débutant.

Ce récit est banal. Clifford ressemble à un bon joueur, mais c’est un choix de cinquième ronde. Si une blessure obligeait Clifford à entrer sur le terrain, les Packers se rallieraient à lui, mais c’est actuellement l’équipe de Jordan Love. Il n’a pas besoin de « feu » supplémentaire. Il porte le feu. Ce dont l’Amour a besoin, ce sont des répétitions.

Je me sens vraiment mal pour Kirk Cousins. C’est un bon gars de cette ligue et il a résisté à toutes sortes de critiques tout au long de sa carrière, mais il est aussi constant que possible. En regardant la rediffusion de la blessure, j’ai vu son mollet sauter quand cela s’est produit et j’ai dit à ma femme : “Je pense qu’il vient de se faire sauter le tendon d’Achille comme l’AR8 l’a fait à New York.” Je prie pour qu’il se rétablisse complètement car ce n’est pas une façon de sortir, surtout pour les bons gars de cette ligue. Cependant, la vie ne fonctionne généralement pas de cette façon.

Vous détestez le voir. Faisant écho aux commentaires de Matt LaFleur la semaine dernière, Cousins ​​​​est l’un des joueurs les plus sous-estimés de sa génération et une découverte remarquable pour Washington au quatrième tour en 2012. C’est un grand compétiteur et c’est la raison pour laquelle les Vikings ont remonté leur fiche à 4-4. Je n’ai également entendu que des choses positives à son sujet de la part d’amis qui couvrent les Vikings. Envoyer des ondes positives à Kirk.

Désolé pour le vitriol que vous devez absorber. Dimanche, lorsque les Vikings ont fait face à une troisième et longue situation, Cousins ​​​​a réussi à trouver systématiquement un receveur qui avait gagné plusieurs mètres d’écart. Lorsque GB avait besoin de passer, il semblait que presque toutes les passes aboutissaient à des situations de « capture contestée ». Les joueurs des Vikings ont-ils ouvert plus efficacement que la Grande-Bretagne ou leurs récepteurs sont-ils tout simplement meilleurs que ceux de la Grande-Bretagne – même sans Justin Jefferson ?