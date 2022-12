Rashami Desai se fait brutalement troller pour avoir porté une combinaison avec un décolleté plongeant, les internautes disent “isko hotness nahi kehte”

Rashami Desai est bien connue du public en tant qu’actrice de télévision. L’actrice est très appréciée de ses téléspectateurs et est apparue dans de nombreuses émissions de télévision indiennes. Grâce à ses publications sexy sur Instagram, Rashami est également devenue une célébrité des médias sociaux. Elle s’est récemment rendue à un événement dans une combinaison noire avec un décolleté plongeant. Malgré le fait qu’elle paraissait magnifique, plusieurs autres l’ont impitoyablement traquée.

La célébrité pap Viral Bhayani a partagé une vidéo d’elle sur son Instagram. Dans la section des commentaires de l’article, l’un d’eux a écrit : “Ye log pehn kr sochti hogyi bhut khubsurat lg rhi hu lekin ashia nhi h bkwas”

Un autre a écrit : « Isko hotness nahi kehte bhai urfi 2 kehte h ». Un troisième a écrit : « Lo ab y urfi ko takkar Dene aa gyi ».

Regardez la vidéo ici:







Pour ceux qui ne le savent pas, Rashami est apparue sur Bigg Boss 15 et son amitié avec Umar Riaz a été discutée. Beaucoup d’autres pensaient que les deux sortaient également ensemble.

Par conséquent, pour clarifier les choses, lors d’une session “Demandez-moi n’importe quoi”, l’un de ses partisans lui a demandé : “Aimez-vous Umar ?” Rashami a répondu à la question avec une photo d’elle avec Riaz et a dit: “Non, nous sommes de bons amis et nous sommes comme une famille, rien de plus. Je sais que vous aimez tous notre lien et nous l’apprécions vraiment.”

En marchant aux côtés des stars de la télévision Rashami Desai et Akanksha Puri au Bharat Jodo Yatra, une photo de Rahul Gandhi tenant leurs mains est devenue virale. Le 19 novembre, un samedi, la marche a eu lieu dans le district de Maharashtra de Buldhana. En outre, la journée honorait l’anniversaire de naissance de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi.

Lisez aussi: Bigg Boss 16: Salman Khan attaque sournoisement Vicky Kaushal pour avoir “emporté” Katrina Kaif, ce dernier réagit

Rashami et Akanksha peuvent être vus de chaque côté de Rahul Gandhi au milieu de l’image. Alors qu’ils marchent ensemble, il tient leurs mains et sourit largement.