Rashami Desai partage des images super audacieuses et impertinentes; les fans disent, ‘Haye Garmi’

Rashami Desai vient de déposer ses photos super audacieuses et de mettre le feu à Internet. Les fans de la renommée de Bigg Boss 13 deviennent gaga de sa démarche audacieuse et ne peuvent tout simplement pas la quitter des yeux. Rashami portait une robe fendue à hauteur de cuisse super chaude avec son décolleté plongeant profond, elle avait tout le quotient pour mettre le feu aux écrans. La frange de l’actrice d’Uttran la rend encore plus sexy. Alors que ses fans sont épris de sa dernière photo super audacieuse, certains internautes lui font honte. Elle a été cette actrice voluptueuse toute sa vie et les fans adorent la façon dont elle est confiante dans son corps, mais il y a toujours un journal de type ‘Kuch toh log kahenge’ qui aime passer ses jugements. Rashami est appelée des noms comme citrouille et plus mais comme toujours, elle s’en fout.

Rashami Desai était magnifique sur ces images et regardez comment les fans s’évanouissent devant son punch et sa chaleur. Rashami est l’une des actrices de télévision les plus populaires de l’industrie et en raison de son passage dans Bigg Boss 13, elle est devenue un nom familier alors que son combat avec le regretté acteur Sidharth Shukla a attiré l’attention maximale des téléspectateurs. La vie amoureuse de Rashami avec Arhaan a également attiré un maximum d’attention, mais plus tard, il a été rapporté qu’elle s’était séparée de lui après avoir appris qu’elle était mariée et qu’elle avait un enfant dans l’émission révélée par l’animateur Salman Khan à elle. Plus tard, elle a été vue dans Bigg Boss 15 et sa camaraderie avec Umar Riaz est devenue le clou de la série.

Rashami Desai a parcouru un long chemin dans son parcours, elle a commencé à jouer de petits rôles dans l’industrie du bhojpuri, puis est passée à la télévision et est devenue le plus grand nom de tous.