Rashami Desai devient BOLD alors qu’elle laisse tomber des courbes affichant des photos dans une robe sexy, Devoleena Bhattacharjee réagit

La star de la télévision Rashami Desai a mis le feu à Internet avec sa dernière photo dans laquelle l’actrice, qui a reçu de nombreux éloges pour sa transformation physique, est vue dans un avatar audacieux et glamour.

Rashami est une fervente utilisatrice des médias sociaux et elle continue de divertir ses fans avec de nouvelles photos et vidéos montrant ses courbes sexy et ses mouvements de danse tueurs.

Lundi, l’actrice a publié une magnifique photo très sexy vêtue d’une robe courte moulante noir grisâtre qui accentuait ses courbes. L’actrice a été vue débordante de sensualité et de punch alors qu’elle regardait l’appareil photo avec confiance tout en prenant la pose pour la photo. Aucun accessoire, des cheveux bouclés laissés ouverts et un maquillage précis complétaient le look de Rashami.

À côté de la photo, Rashami a écrit: « Regardez ce qui vous manque #rashamidesai #love #rashamians #diva #instagood #rashmidesai #silver #actress #rythmicrashami #immagical. »

Dès que Rashami a partagé la photo, Devoleena Bhattacharjee est allée dans la section des commentaires et a écrit « Omgeeee » et l’a suivie d’emojis de feu. Les fans de Rashami ont également laissé tomber des emojis de feu et de cœur dans la section des commentaires.

Regardez la photo ici :

Plus tôt, Rashami avait pris d’assaut le monde des médias sociaux lorsqu’elle a sorti une vidéo amusante et divertissante dansant sur la chanson Up du rappeur Cardi B. L’actrice a été vue à plein régime avec ses mouvements alors qu’elle regardait la caméra avec confiance pendant l’enregistrement de la vidéo.

Dans la vidéo, Rashami a été vue portant une paire de pièces séparées bleu poudre comprenant un haut tube et une mini-jupe taille haute, toutes deux à volants. Elle a associé la tenue à une paire de talons blancs. Rashami a été vue en train de groover avec énergie, montrant ses mouvements sexy.

Partageant la vidéo, Rashami a écrit dans la légende : « Je sais que c’est vrai… #upchallange #up #rashamidesai #rashamians #explore #love #instagood #reelitfeelit #dancechallenge #rythmicrashami #immagical #teamrashamidesai #rashmidesai. »

Regardez la vidéo ici:

Pour les non avertis, Rashami, qui compte plus de 4,4 millions de followers sur Instagram, a participé à plusieurs émissions de téléréalité basées sur la danse comme « Jara Nachke Dikha », « Jhalak Dikhla Jaa 5 » et « Nach Baliye 7 ». Elle est devenue la première finaliste de « Jhalak » en 2012. L’actrice a participé à « Nach Baliye » avec son ancien mari Nandish Sandhu.

Sur le plan professionnel, Rashami a été vu pour la dernière fois sur le petit écran dans un rôle à part entière dans ‘Naagin 4’.