Rashami Desai colore ses cheveux en rouge ; semble méconnaissable

Star indienne du tennis Sania Mirza et joueur de cricket pakistanais Shoaïb Malik marié en 2010. Cependant, récemment, des rapports ont fait surface alléguant que tout n’allait pas bien entre le duo mari et femme. On dit que Sania Mirza et Shoaib Malik vivent séparément depuis un certain temps. Ni Sania ni Shoaib n’ont réagi aux rumeurs de séparation et de divorce. Sania a partagé un message crypté qui a ajouté aux spéculations sur sa séparation. Pendant ce temps, la vie amoureuse de Sania fait l’objet de discussions. Sania Mirza était liée à Shahid Kapoor une fois que. Oui, tu l’as bien lu.

Sania Miza est-elle sortie avec Shahid Kapoor ?

Il y a longtemps, vers 2010 ou avant, Shahid Kapoor et Sania Mirza ont pris d’assaut l’Entertainment News avec leurs rumeurs de rencontres. Selon les rapports, il a été dit que Sania passerait assez souvent devant les décors de la vedette de Shahid, Kaminey. Il a également été signalé qu’un serveur aurait vu Shahid Kapoor et Sania Mirza dans un hôtel de Bangalore. Shahid était lié à d’autres actrices et même Sania était liée à une star Telugu. Shahid et Sania n’ont jamais parlé de leurs rumeurs de rencontres à l’époque.

Consultez la publication Instagram de Sania Mirza avec son fils sur les moments difficiles ici:

Qu’a dit Sania Mirza à propos de ses rumeurs de relation avec Shahid Kapoor ?

Il y a quelques années, Sania Mirza est apparue dans l’émission de chat de Karan Johar, Koffee With Karan. On lui a demandé si elle n’avait jamais été approchée par les garçons du cinéma hindi. Sania a dit que cela ne s’était jamais produit. Karan a insisté en disant qu’il avait entendu parler des rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec Shahid Kapoor. Lorsqu’on a demandé à Sania Mirza si elles étaient vraies, elle a répondu : “Je ne me souviens pas que c’était il y a si longtemps. Cela ne s’est jamais produit car je voyage beaucoup.”

Plus tard, lorsque Sania Mirza a eu le choix de tuer, de se marier et de se connecter avec Shahid, Ranbir Kapoor et Ranveer Singh comme options, Sania a choisi d’épouser Ranbir, de se connecter avec Ranveer et de tuer Shahid. Il avait remis les langues en haleine.