Rashami Desai BRUTALEMENT TROLLÉ pour avoir posté une vidéo dans un bus vide ; les internautes veulent qu’elle “agisse selon son âge” [Watch]

L’actrice de télé populaire Rashami Desai partage souvent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux qui attirent l’attention de tout le monde avec sa chaleur. Récemment, Rashami a réussi à faire tourner les têtes avec style avec sa nouvelle vidéo. Dans la vidéo, Rashami a été vue en train de s’amuser dans un bus vide et s’est amusée au maximum. Rashami était magnifique dans une robe courte rose et tuée avec style. Il semble que les internautes n’aimaient pas sa vidéo et la trollaient massivement. Un utilisateur a écrit : « Kuch bhi yaar commence à agir n’importe où », tandis qu’un autre a commenté en disant : « Qu’est-ce qu’elle fait de fou ? “Pourquoi vous vous comportez toujours comme une petite fille. Madame, ça ne vous va pas”, a écrit un internaute.