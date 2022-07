Rashami Desai a honte en citant Malaika Arora-Shilpa Shetty comme ses inspirations de fitness; les internautes disent, ‘Ab jisse inspiré ho, unko dekh k patli bhi hojao’

Renommée uttarienne Rashami Desaï est assez populaire dans l’industrie de la télévision. Elle fait partie des meilleures actrices qui ont fait partie de nombreuses émissions populaires, notamment Dil Se Dil Tak, qui mettait en vedette Sidharth Shukla. Elle a ensuite participé à Bigg Boss 13 et a réussi à gagner de grands fans, même si elle n’a pas remporté l’émission. Récemment, elle a été vue dans Nagin 6 de même que Tejaswi Prakash. L’actrice a diverti ses fans en partageant des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Cependant, son récent message appelait à faire honte à la graisse.

Rashami Desai se fait honte

L’actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une vidéo montrant son corps en forme. Elle a relevé un défi de fitness tendance et dans la légende, elle a écrit qu’elle est inspirée par Malaika Arora et Shilpa Shetty. Elle a écrit : “Si vous n’essayez jamais, vous ne le saurez jamais. PS : @malaikaaroraofficial & @theshilpashetty vous êtes tous les deux mes #BUTS MAJEURS quand il s’agit de fitness et de tout ce qui est beau #garder l’inspiration.” Alors que beaucoup l’ont félicitée pour avoir relevé un défi de remise en forme, un certain nombre l’ont également honteuse. Quelques internautes ont exprimé leur déception qu’elle ne prenne pas la forme physique au sérieux. Un commentaire disait : “Ab jisse inspiré ho, unko dekh k patli bhi hojao janu.” Un autre commentaire disait : « À quoi sert de faire du fitness alors que vous-même ne prenez pas le fitness au sérieux et que vous ne faites que prendre de plus en plus de poids ? Découvrez la vidéo et les commentaires ci-dessous :

Rashami Desai a fait la une des journaux pour la dernière fois alors qu’elle applaudissait le prochain film de Ranbir Kapoor, Shamshera. L’actrice a été vue pour la dernière fois dans un clip vidéo intitulé Parwah. Elle a collaboré avec sa bonne amie Neha Bhasin pour celui-ci. Bien qu’elle n’ait pas fait beaucoup d’émissions de télévision, Rashami Desai prend pas mal de vidéoclips.