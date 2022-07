Rashad Bilal & Troy Millings Talk 2022 Invest Fest

Les animateurs d’un podcast très populaire et très éducatif apportent leur sens aigu des affaires et de la finance à Atlanta.

Rashad Bilal et Troy Fraisage de “Gagnez vos loisirs”, le podcast #1 sur la littératie commerciale et financière a annoncé son Fête de l’investissement qui aura lieu à Atlanta, GA du 5 au 7 août. 2022.

Invest Fest sera organisé par le duo et comprendra des paroles de sagesse supplémentaires de Tyler Perry, Rick Ross, TI, Charlamagne Tha God et Terrence J. De plus, Steve Harvey s’est associé à EYL pour l’événement annuel, qui propose un assortiment d’un week-end. d’activités axées sur l’investissement, l’entrepreneuriat, la culture pop et le divertissement.

Décrit comme “ludo-éducatif” par Harvey lui-même, Invest Fest se vante d’être le SEUL festival de littératie financière en son genre et les participants acquerront des connaissances qui vont de l’investissement dans les actions, la crypto, les entreprises et l’immobilier. Le festival de 3 jours mêle divertissement et éducation inestimable, que Steve Harvey appelle «ludo-éducatif».

Avant le festival unique en son genre qui prévoit 10 000 participants, Rashad et Troy ont discuté avec BOSSIP de tout ce qui concerne Invest Fest et de la manière dont il mêle intelligemment divertissement et éducation inestimable.

Tout d’abord, vous avez évidemment ce podcast très populaire Gagnez vos loisirs. Les gens pourraient littéralement s’asseoir et vous écouter et obtenir des conseils sur la littératie financière, mais pourquoi pensez-vous qu’il est important pour eux d’obtenir plus que cela et de venir à Investfest ?

Rashad : Il n’y a rien de tel qu’une expérience en personne. Et c’est quelque chose que nous faisons depuis un certain temps, que nous ayons fait Art Basel avec DJ Khaled et Sean. Nous étions dans South by Southwest, ce qui est incroyable. Nous avions Tobe Nwigwe, l’un des meilleurs artistes indépendants avant de vendre l’Apollo l’année dernière avec notre partenaire Ian Dunlap pour notre émission Market Mondays. Nos expériences en personne sont devenues légendaires en soi. C’est l’une des raisons, mais c’est aussi le pouvoir du réseautage et des rencontres. Je pense que oui, vous pouvez vous instruire en regardant YouTube ou les médias sociaux, mais vous ne pouvez pas trouver votre partenaire commercial de cette façon. Vous ne pouvez pas collaborer, vous ne pouvez pas partager des idées. Une chose magique se produit lorsqu’il y a 10 000 personnes dans une pièce et qu’elles sont toutes positives. Et ils sont tous du même avis. Et ils viennent de différentes parties du monde. Et ils partagent tous des informations et ils cherchent à démarrer des entreprises. Ils ont des entreprises. Ils cherchent à acheter un bien immobilier. Ils cherchent à investir dans des entreprises en démarrage. Être dans la salle est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment reproduire cette expérience. Si rien d’autre, c’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles les gens devraient envisager de venir à Investfest à coup sûr.

Était-ce intentionnel d’avoir Invest Fest à Black Hollywood, alias Atlanta?

Troie : Eh bien, c’était très intentionnel. En dehors de la région de New York, Atlanta était notre deuxième plus grand marché, nous y sommes tout le temps. Les gens pensent en fait que nous venons d’Atlanta à ce stade. C’est la Mecque des affaires noires. C’est juste un de ces endroits uniques dans le pays et probablement dans le monde, n’est-ce pas ? Si je vais dans un restaurant, il y a de fortes chances qu’il appartienne probablement à quelqu’un qui me ressemble. Le salon de coiffure, le salon de coiffure, il y a tellement de types d’entreprises différentes qui sont dirigées par des gens qui nous ressemblent. Et il y a beaucoup de gens qui sont des cadres qui nous ressemblent qui vivent et sont en poste à Atlanta. Et donc ça prend tout son sens. Nous avons beaucoup de gens qui sont dans notre espace et qui viennent de là. Et comme je l’ai dit, la communauté est si grande et c’est la plaque tournante. Cela a été une plaque tournante pour la musique. C’est évidemment une plaque tournante pour les affaires et la culture. Et donc l’année dernière, nous l’avons fait et nous avons eu une grande participation au milieu de COVID. Plus de 4000 personnes se sont présentées. Cette année, nous en attendons plus de 10 000. Et donc, Atlanta est l’un de ces endroits spéciaux et nous le comprenons et c’est pourquoi nous l’avons là-bas cette année.

Parlons de certaines des personnes spéciales qui font partie d’Investfest. Nous avons des conférenciers renommés ; Rick Ross, Tyler Perry et Steve Harvey – dites-nous en plus sur l’aspect célébrité d’Invest Fest et sur ce que vous espérez que les gens puissent retirer de la connexion avec ces personnes.

Rashad : C’est l’une de ces choses où vous prenez quelqu’un comme Tyler Perry, où il ne parle pas vraiment beaucoup du tout, encore moins dans un cadre public, donc juste l’opportunité d’obtenir des paroles de sagesse de quelqu’un qui l’a probablement fait littéralement le meilleur de quiconque dans notre génération en ce qui concerne ce qu’il a pu accomplir. S’asseoir pendant une heure et recevoir ces informations en direct, je pense que c’est quelque chose qui est magnétique et qui est au-delà de l’inspiration, mais qui pourrait potentiellement changer la vie. Et c’est le problème avec les événements en direct, il est vraiment difficile de reproduire cela en le regardant. Vous pouvez regarder la rediffusion, vous pouvez la voir sur YouTube, vous pouvez voir des clips sur Instagram, mais être dans une pièce où maintenant non seulement vous êtes inspiré, non seulement vous êtes éduqué, mais 10 000 autres personnes le sont, cela mène à des conversations, qui mène aux présentations, qui mène aux idées. Ce sont toutes des choses qui sont très importantes dans les affaires. C’est quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Avoir de l’imagination, être inspiré, réseauter. Celles-ci sont probablement plus importantes que même d’avoir les connaissances, car vous pouvez toujours apprendre, mais il est difficile d’avoir de l’imagination. Et il est difficile d’avoir des relations si vous ne les cultivez pas nécessairement de la bonne manière. Je pense qu’il est extrêmement important d’avoir des célébrités là-bas, mais il est tout aussi important d’avoir des gens qui enseignent le crédit ou qui enseignent les prêts étudiants ou qui enseignent les services bancaires aux entreprises, qui enseignent l’assurance-vie, où ils ne sont peut-être pas des célébrités, mais ils ajoutent énormément de valeur. Alors on équilibre. Nous équilibrons cela avec les noms de haut niveau.

Et puis nous avons des gens comme Dan Cathy, que personne ne sait probablement qui il est, mais il va en fait être la personne la plus riche de tout le week-end là-bas. Il vaut 7 milliards de dollars. Il est le PDG de Chick-fil-A. Imaginez le genre de perspicacité d’affaires qu’il a. Diriger l’une des entreprises les plus rentables de l’histoire américaine. C’est juste pour nous, il s’agit de créer une ambiance. Et encore une fois, ce sont les mêmes principes que les festivals, où ils feront jouer Wizkid ou Kendrick Lamar. Et les gens iront parce qu’ils veulent l’énergie de voir Kendrick Lamar en direct. Ils peuvent regarder la rediffusion, mais ils veulent le voir en direct, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est dans la même veine, mais c’est juste plus précieux parce qu’après vous être amusé, la seule chose que vous avez vraiment, c’est cette mémoire. Après avoir été éduqué, vous pourriez potentiellement sortir et gagner des millions de dollars, changer le monde, changer l’histoire de votre famille, donc non seulement vous êtes diverti à ce moment-là et vous vous sentez pressé, mais vous obtenez également une éducation suprême et cela change la vie. Troie : Je pense ajouter à cela, la composante célébrité. D’un point de vue stratégique, beaucoup d’entre eux ont parlé de ce qu’ils font dans le domaine du divertissement. Je pense que ce qui rend cela unique, c’est que nous pouvons décoller un peu les couches et plonger dans ce qu’ils ont fait dans les affaires. Et donc quand on parle de Tyler Perry, oui, on sait ce qu’il a fait de son empire, avec Madea, en étant l’empreinte. Mais parlons de l’entreprise. Nous avons eu la chance de visiter son studio hier. Et c’était juste une expérience inspirante, c’est le moins qu’on puisse dire, mais l’affaire derrière c’est la conversation que nous allons avoir. Même chose avec Steve Harvey. Nous savons ce qu’il est en tant que comédien, mais savons-nous ce qu’il est en tant que nabab en termes d’affaires et de divertissement. Même chose avec TI, Dame Dash, tous ces gens qu’on connaît du divertissement, mais leur jeu d’acteur est tout aussi fort.

Angèle [Yee] étant un autre. Vous avez des célébrités et les gens le sauront et ils peuvent être attirés par cela, nous les avons vus, nous les avons déjà entendus, mais les entendre sur cette plate-forme pour les entendre sous cette forme est un peu différent, parce que maintenant ils vous donnent un aperçu de la façon dont ils sont arrivés là, ce qui n’était pas toujours courant. Nous avons vu des gens avoir du succès, mais nous n’avons jamais vraiment su comment ils l’ont obtenu. Et ils ont eu la gentillesse de nous dire comment ils l’ont obtenu et de nous encourager à faire de même.

Enfin, faites-nous savoir les dates de l’InvestFest et où nous pouvons obtenir plus d’informations.