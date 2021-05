Rarement vu des poissons de haute mer vivant des milliers de pieds sous l’eau se lave à terre à California Beach

Vous avez peut-être vu la version animée de la baudroie dans Pixar’s Le monde de nemo. Cependant, repérer la créature des grands fonds marins échouée sur une plage est une expérience complètement différente. Faire le tour sur les réseaux sociaux ces jours-ci est une image d’une baudroie noire avec sa bouche géante grande ouverte, révélant la denture acérée qui l’accompagne. La photo montrait également un grand appendice saillant entouré d’une série de tentacules à son extrémité. Le corps de la baudroie avait également des extrémités pointues, comme le montre l’image partagée par Crystal Cove State Park.

L’image de cette espèce de baudroie connue sous le nom de poisson de football du Pacifique a été repérée au Crystal Cove State Park par un habitué de la plage, Ben Estes. Ce qui est plus surprenant, c’est l’état parfaitement préservé de ce poisson rare trouvé dans les profondeurs de l’océan. Selon Crystal Cove State Park, le poisson qui s’est échoué à terre était une femelle, car elle seule possède une longue tige sur la tête avec des pointes bioluminescentes qui est utilisée comme un piège pour attirer sa proie dans les eaux sombres jusqu’à 3000 pieds.

Dans son message sur Facebook, le Crystal Cove State Park a également mentionné que voir une vraie baudroie intacte est «très rare» et on ne sait pas comment ni pourquoi l’animal aquatique s’est retrouvé sur le rivage. Parler à Los Angeles Times, Bill Ludt – conservateur adjoint de l’ichtyologie au musée d’histoire naturelle du comté de Los Angeles – a déclaré que cette créature des profondeurs marines est une espèce très élaborée et complexe de la faune marine qui est assez facile à distinguer des autres poissons. a été congelé et conservé lundi au Crystal Cove State Park, alors que les responsables de l’État décidaient de l’endroit où il serait finalement placé. John Ugoretz, du Département californien de la pêche et de la faune, a déclaré au Los Angeles Times qu’il ne pouvait pas spéculer sur la façon dont les poissons rares se sont retrouvés sur la plage, mais il n’est pas si rare que de telles espèces apparaissent occasionnellement.

