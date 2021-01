Il a donné une interview dans laquelle il a décrit le chef de cabinet comme un «schizophrène paranoïaque» et a déclaré que Bannon perdait son temps à essayer de «sucer son propre cul».

Ce serait l’épouse de Trump, Melania, et sa fille, Ivanka, qui ont insisté pour qu’il y aille. La force du mariage avec Trump était une source de spéculation tabloïd: Melania a semblé lui avoir échappé la main à plusieurs reprises et Trump a avoué une fois qu’il avait oublié de lui acheter un cadeau d’anniversaire.

La vérité était probablement que la Première Dame était timide, qu’elle trouvait les pressions de l’examen des médias insupportables, voire ridicules.

Au milieu d’un scandale sur la séparation des familles de migrants à la frontière mexicaine, elle portait un sweat à capuche qui disait «Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas?»

C’était le reportage qui ne lui importait pas, pas les enfants, un point qu’elle a martelé à la maison lors d’un appel téléphonique avec un ancien assistant que l’aide a enregistré, comme l’un d’eux, et partagé avec les médias, comme les gens le font.

L’administration était attaquée, se plaignit Melania, et elle était coincée en train de décorer le sapin de Noël. « Qui se fout des trucs et des décorations de Noël? » elle a demandé, « Mais je dois le faire, non? »

Le membre le plus compétent, contrôlé et loyal du cercle restreint s’est avéré être Jared Kushner, le mari d’Ivanka.

On pense que ce sont Jared et Ivanka qui ont persuadé Trump de signer d’importantes réformes de la justice et de toucher les électeurs noirs, tandis que les initiatives de paix de Jared au Moyen-Orient ont offert à l’administration de véritables victoires diplomatiques.

Le secret du succès de Kushner, a conclu le journaliste Bob Woodward, était qu’il comprenait comment lire le président, comment deviner ce qu’il voulait et lui apporter avant même qu’il ne le demande.

Pour expliquer le style de gestion unique de Trump, Kushner a cité Alice-au-pays des merveilles, du passage où Alice demande au chat du Cheshire des directions.

«Cela dépend beaucoup de l’endroit où vous voulez vous rendre», dit le chat.

«Je m’en fiche», répond Alice. «Alors,» dit le chat, «peu importe la direction que vous prenez.»

« C’est une licorne, chevauchant une licorne sur un arc-en-ciel »

L’ancien porte-parole de Trump, Sean Spicer, l’a exprimé ainsi: «C’est une licorne, chevauchant une licorne au-dessus d’un arc-en-ciel.»

«La capacité de Trump à passer d’un moment apparemment de fin de carrière à un assaut furieux contre ses adversaires est un talent que peu de politiciens peuvent mobiliser».

Presque immédiatement après son entrée à la Maison Blanche, il y a eu des demi-tours: Hillary Clinton n’irait pas en prison, l’OTAN n’était pas obsolète, la Russie était une menace.

Celles-ci ont été considérées comme des signes (espoirs) que Trump pourrait mûrir dans le bureau, mais elles étaient totalement cohérentes avec une vision du monde qui était moins façonnée par la philosophie que par l’instinct: la politique était incohérente parce que Trump faisait ce qui lui semblait juste à un moment donné.

À la suite du massacre épouvantable dans une école de Floride en février 2018, Trump a brièvement été pour le contrôle des armes à feu; des semaines plus tard, il a dit à la National Rifle Association que la meilleure chose à faire était d’armer les enseignants pour qu’ils puissent riposter.

Une qualité que John Bolton, son conseiller à la sécurité nationale, considérait comme cohérente était une obsession du prix des choses, que Trump exigeait, par exemple, que les membres de l’OTAN augmentent les dépenses de défense parce que l’Amérique, supportant le plus gros fardeau, obtenait une mauvaise affaire.

Lorsqu’on lui a demandé quel était le but de l’administration Trump, Steve Bannon a dit de traduire la perturbation en politique et de «déconstruire l’État administratif».

Cela signifiait faire le contraire de tout ce qu’Obama avait fait. Obama s’était engagé en Syrie; Trump avait l’intention de s’éloigner. Mais Obama n’avait pas non plus réussi à appliquer les lignes rouges contre l’utilisation d’armes chimiques, ce que Trump fit.

Si les libéraux étaient généralement associés à la signalisation de la vertu, Trump était accusé de la signalisation du vice. Le moment qui a scellé la réputation de Trump en tant que démon parmi les libéraux, irrémédiable au-delà de ce point, a été une émeute d’extrême droite en Virginie en août 2017.

Il y avait de bonnes personnes «des deux côtés», a déclaré le président, même si un côté comprenait des néonazis. Bannon a dit qu’il était « fier » de son patron.

Trump se vantait de l’ampleur des réalisations et une partie de la raison pour laquelle tant d’électeurs conservateurs admiraient Trump était qu’il avait livré ce qu’ils voulaient: des réductions d’impôts historiques, une déréglementation, une construction du mur frontalier, des juges conservateurs à la Cour suprême.

Les républicains étaient mal à l’aise avec ses vues sur le libre-échange; parfois ils semblaient presque travailler contre lui.

John Bolton a été horrifié de découvrir que les personnes mêmes chargées de résoudre le problème de la frontière préparaient des politiques qui allaient à l’encontre de toute l’approche de Trump.

Face à tous ces obstacles structurels, Trump a fait ce qui est probablement venu naturellement et gouverné par l’action exécutive ou la diplomatie, transformant la politique étrangère, souvent le domaine de la plus grande prudence, en son théâtre mondial de perturbations.

La menace d’une guerre nucléaire est devenue une comédie.