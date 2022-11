Rare vidéo de dauphins claquant dans un énorme banc de saumon en Australie

La beauté aquatique est incompréhensible, mais avez-vous déjà vu des dauphins semer le chaos dans un immense banc de saumons ? Inutile de dire que la vue est à couper le souffle et qu’un guide touristique en Australie a maintenant réussi à l’enregistrer sur caméra. Identifié comme Jason Moyce, un pêcheur et guide touristique, également connu sous le nom de Trapman Bermagui en ligne, a capturé jeudi les images montrant deux dauphins claquant et perturbant un énorme banc de saumons.

Dans le clip, les dauphins ont été aperçus se précipitant dans le grand banc de poissons, apparemment pour attraper leur proie. Les images aériennes de la scène ne sont rien de moins que majestueuses. Tout en partageant la vidéo en ligne, Moyce a partagé que la vidéo avait été enregistrée au large de la côte sud de l’Australie. Le pêcheur s’estimait chanceux d’avoir été témoin de la beauté de la nature en l’enregistrant simultanément sur les images pour les partager en ligne.

Il a déclaré: “Très chanceux aujourd’hui de filmer un banc monstre de saumons, juste au moment où les dauphins arrivent et les percutent totalement. Je pouvais entendre le bruit à 100 mètres. Incroyable à regarder en vrai. avec un peu de chance, le drone lui a rendu justice. Toute la côte de l’extrême sud. Regardez la vidéo ci-dessous :

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps, laissant un barrage d’utilisateurs de médias sociaux fascinés. Un utilisateur l’a qualifié d’extraordinaire, “Comme c’est extraordinaire. Une si belle capture. Bien fait!” Un autre a déclaré que c’était un moment unique dans sa vie dont il avait été témoin, “Wow des images brillantes – une fois dans une vie celle-là, géniale.” Un autre sonne dans l’état que rien ne peut battre la beauté et la magie de la nature, « Incroyable ! La nature, vous ne pouvez pas la battre ! Merci de partager vos images magnifiques. Pendant ce temps, un utilisateur a déclaré: “C’est épique.”

La vidéo qui a été partagée sur Facebook a recueilli plus de quarante mille vues et plus d’un millier de likes sur la plateforme de médias sociaux.

