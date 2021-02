Rare pingouin jaune capturé à l’appareil photo par un photographe lors d’une expédition en Géorgie du Sud

Si vous demandez à quelqu’un de quelle couleur est un chien, il vous donnera probablement une variété de réponses. Mais si vous demandez à quelqu’un de quelle couleur est un zèbre, il n’y a qu’une seule bonne réponse. On peut en dire autant des pingouins, l’un des oiseaux les plus aimés d’Internet, célèbre pour son joli dandin et sa couleur noir et blanc caractéristique qui donne l’impression qu’ils sont vêtus d’un smoking fantaisie. Cependant, vous seriez choqué de voir cet adorable pingouin qui n’a aucune des caractéristiques que nous associons à ces oiseaux. C’est de couleur jaune!

L’oiseau rare a été capturé par un photographe animalier belge en décembre 2019. Il était en expédition en Géorgie du Sud, une île de l’Atlantique sud où il documentait une colonie de près de 120 000 manchots royaux. Là, il aperçut cet oiseau rare aux nageoires jaunes, nageant joyeusement sur les vagues froides.

«C’est au paradis qu’il a atterri par nous; S’il avait été à 50 mètres, nous n’aurions pas pu assister à ce spectacle d’une vie », a déclaré Adams. Il pense qu’il s’agit d’un pingouin «jamais vu auparavant». Dans une série de photographies, Adams a capturé cet individu rare en train de nager, puis de se déplacer sur terre pour rencontrer ses copains (tous en noir et blanc).

Alors que l’albinisme est souvent associé aux animaux qui perdent leur pigmentation; cet oiseau a probablement une autre condition connue sous le nom de leucisme.

Alors que l’albinisme est une absence totale de pigmentation, le leucisme est une condition dans laquelle il y a une réduction de la production de cellules pigmentaires. Cela peut entraîner soit une perte partielle de coloration, soit le développement de patchs.

Comme on le voit chez cet oiseau en particulier, la perte partielle de couleur l’empêche de développer les couleurs noires foncées très pigmentées. Ses nageoires, sa queue, ses plumes ont toutes une teinte jaunâtre.

Les plaines de Salisbury sont un lieu de reproduction très populaire du manchot royal où des milliers et des milliers de personnes se retrouvent pour pondre des œufs et élever leurs petits.

Bien que les pingouins aient un gène pour fournir une pigmentation jaune dans leur plumage, on ne sait pas comment il aurait joué un rôle dans ce pingouin entièrement jaune. La pigmentation colorée est utile pour attirer les partenaires; mais un pingouin entièrement jaune sera-t-il plus attractif pour le groupe? Personne ne sait.