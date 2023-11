Rare menu de première classe du Titanic, montre de poche appartenant à une vente aux enchères victime

Deux objets rares du tristement célèbre RMS Titanic seront mis aux enchères cette semaine.

Un menu unique de première classe provenant du dîner qui a eu lieu le 11 avril 1912 (trois jours avant le naufrage du Titanic) fera partie de la vente aux enchères, ainsi qu’une montre de poche appartenant à un passager de deuxième classe, selon la société basée au Royaume-Uni. Maison de vente aux enchères Henry Aldridge et fils Ltd.

“Cet instantané du dîner du 11 avril au soir illustre le glamour et les délices culinaires opulents qu’auraient pu goûter les passagers de première classe du Titanic”, a déclaré Andrew Aldridge à FOX Business.

“[The item] est un survivant remarquable du paquebot le plus célèbre de tous les temps”

Le menu est maintenant légèrement différent de ce à quoi il aurait ressemblé le premier soir en raison de signes d’immersion dans l’eau.

“Cela indiquerait que le menu a été soumis aux eaux glaciales de l’Atlantique Nord le matin du 15 avril 1912, soit après avoir quitté le navire avec un survivant exposé à ces eaux froides de la mer, soit retrouvé sur la personne de l’un des disparus, “, note la description du menu par la maison de vente aux enchères.

Après avoir discuté avec divers grands collectionneurs du Titanic, il a été noté qu’il s’agit du seul exemple survivant d’un menu de dîner de première classe de la nuit du 11 avril, selon la maison de vente aux enchères.

Ce menu de dîner a probablement servi certains des invités les plus respectés du navire, notamment : John Jacob Astor et Madeleine Astor, Benjamin Guggenheim, Sir Cosmo, Lady Duff Gordon, “l’insubmersible Molly Brown” et Isador et Ida Straus, le site Web de Henry Aldridge and Son a partagé .

Le menu comprend des plats allant de la crème d’Asperges et de la courge à la Godard au tournado de bœuf à la Victoria et au canard colvert avec une sauce au porto.

Ces plats auraient été servis aux invités peu après le décollage du Titanic de Queenstown en Irlande.

Le menu a été trouvé dans un album photo des années 1960 appartenant à Len Stephenson.

Sinai Kantor, 34 ans, l’une des victimes du naufrage, était un immigrant russe en route vers l’Amérique avec sa femme, Miriam Kantor, âgée de 24 ans.

L’épouse de Kantor a survécu au désastre. Les affaires de son mari, y compris la montre en argent sur laiton fabriquée en Suisse, lui ont été restituées.

“C’est un microcosme du temps. Lorsque M. Kantor s’est rendu dans le froid de l’Atlantique Nord le matin du 15 avril 1912, la montre s’est arrêtée et s’est figée dans le temps. C’est une partie unique de l’histoire”, a expliqué Aldridge.

La montre comprend des chiffres écrits en chiffres hébreux et le dos de la pièce est gravé d’un motif représentant Moïse tenant les dix commandements, ont décrit les collectionneurs.

“Le mouvement de la montre est fortement corrodé suite à l’immersion dans l’eau salée”, a rapporté la maison de ventes, ajoutant : “Les aiguilles sont presque toutes détériorées et le cadran fortement taché”.

La vente aux enchères aura lieu le 11 novembre à 12h00 GMT.

L’enchère d’ouverture pour les deux artefacts débutera à 30 000 £ (plus de 36 000 $). Le menu devrait se vendre plus de 70 000 £ (plus de 85 000 $), tandis que la montre pourrait être vendue aux enchères pour près de 80 000 £ (plus de 97 000 $).