Rare manifestation contre le président chinois Xi Jinping quelques jours avant le congrès du Parti communiste | Nouvelles du monde

Une rare manifestation contre le dirigeant chinois Xi Jinping a eu lieu en Chine avant un congrès historique du Parti communiste.

Le rassemblement dans le district de Haidian, au nord-ouest de Pékin, jeudi, a été rapidement interrompu par la police et le personnel de sécurité dans des scènes devenues virales en ligne.

Mais pas avant que des manifestants aient déployé des banderoles portant plusieurs slogans sur un pont.

Une banderole disait : « Renversez le dictateur et voleur du pays Xi Jinping ».

Un autre a appelé à la fin de la stricte COVID-19[feminine] Stratégies.

« Nous ne voulons pas de tests COVID, nous voulons manger ; nous ne voulons pas de confinements, nous voulons être libres », lit-on.

Photos et images de la manifestation sur Twitter – qui est bloqué en Chine – montraient de la fumée noire s’élevant du pont, et on pouvait entendre un homme scandant des slogans.

Lorsqu’une équipe de Sky News est arrivée sur les lieux, elle a vu des dizaines de policiers debout aux quatre coins de l’intersection sous le pont.

Il y avait environ 30 policiers en uniforme avec d’autres agents de sécurité en civil à proximité.

Image:

Le président chinois Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat à la tête



L’incident survient à un moment très sensible dans la capitale chinoise, les autorités étant en état d’alerte maximale à l’approche du 20e congrès du Parti communiste au pouvoir dimanche, où le président Xi devrait obtenir un troisième mandat à la direction.

Le zéro de la ChineCOVID La politique, qui a conduit à des fermetures fréquentes et causé de lourds dommages économiques, a alimenté une frustration généralisée dans les villes chinoises.

Les recherches sur Internet fortement censuré en Chine n’ont donné aucun résultat – mais certaines références indirectes à la manifestation ont pu être trouvées, selon l’agence de presse Reuters.

“Il y avait une personne courageuse à Pékin aujourd’hui”, a écrit un utilisateur, ajoutant plusieurs pouces vers le haut et des émoticônes roses de soutien.

