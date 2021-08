Rare livre relié de Harry Potter signé par JK Rowling récupère plus de Rs 80 Lakh au Royaume-Uni

Une première édition du livre Harry Potter et la pierre philosophale s’est vendue pour 80 000 £, soit un peu plus de Rs 82 lakh, quatre fois son prix estimé lors d’une vente aux enchères. Le livre rare est l’un des 500 exemplaires à couverture rigide du premier livre de la série en 7 parties de garçons sorciers signés par l’auteur Joanne Kathleen Rowling, ou simplement JK Rowling, comme on l’appelle, en 1997. Le livre devait à l’origine optez pour 20 000 £ et 30 000 £ (Rs20 à Rs 30 lakh).

Il s’est finalement vendu pour 80 000 £ ou 82 73947 Rs pour être précis. Parmi les 500 qui ont été signés par Rowling, seulement 200 sont là car les autres ont tous été envoyés aux bibliothèques ou ont été endommagés au fil des ans et ne peuvent pas être réparés.

Sur la page des droits d’auteur du livre, l’auteur acclamé est simplement crédité sous le nom de « Joanne Rowling ». prix entre 20 000 et 30 000 £.

L' »exemplaire exceptionnel, première édition, première impression, numéro relié par boîtier » s’est vendu mercredi pour 80 000 £ et exclut la prime de l’acheteur, a indiqué la maison de vente aux enchères, a rapporté la BBC.

Bien que parmi les ventes enregistrées les plus élevées, d’autres exemplaires ont également été vendus à des prix aussi élevés. Un exemplaire signé de la même édition s’est vendu 125 000 £ ou Rs. 1,29,28,042 l’année dernière dans un record d’enchères européennes. Encore un autre exemplaire vendu pour 68 000 £ en décembre dernier dans le Staffordshire.

Un autre exemplaire du livre qui devait être vendu à quelques dollars lors d’un vide-grenier s’est adjugé 50 000 £ aux enchères au Royaume-Uni. La copie de Harry Potter et la pierre philosophale prend de la poussière sur une étagère dans la maison d’une Charlotte Rumsey lorsqu’elle a appris la valeur du livre en regardant l’émission télévisée Antiques Roadshow. Elle est tombée sur le classique pour enfants et a décidé de le vendre aux enchères.

De même, une autre première édition de la série Boy Wizard, qu’un ancien expatrié britannique avait achetée pour enseigner l’anglais à ses enfants, a été vendue 60 000 £ aux enchères au Royaume-Uni.

Les livres Potter ont été extrêmement populaires dans le monde entier, vendant des milliards d’exemplaires partout et inspirant des films, des pièces de théâtre, des parcs à thème et d’autres projets de culture pop et commerciaux basés sur les aventures magiques. Les livres ont également été applaudis par les critiques et les lecteurs du monde entier pour leurs sujets pertinents sur l’amour, l’amitié, le pouvoir de choisir et la victoire du bien sur le mal.

