Rare erreur d’Arsenal avec la sortie de la star désormais garantie après qu’Arteta ait eu froid aux pieds

Une étoile montante d’Arsenal a rejeté la possibilité de signer une prolongation de contrat aux Emirats, et avec une sortie d’agent libre cet été désormais assurée, un intérêt massif de six pays différents se fait jour.

Les Gunners possèdent la défense la plus méchante de la ligue cette saison, avec trois de leurs quatre choix automatiques en arrière. William Saliba et Gabriel Magalhaes ont sans aucun doute été le duo de défenseur central le plus dominant cette saison. L’arrière droit Ben White est devenu l’un des meilleurs de la ligue à son poste.

Le côté droit de l’arrière-garde d’Arsenal est pour le moins redoutable. De plus, le manager Mikel Arteta peut également faire appel aux droitiers Takehiro Tomiyasu et Jurrien Tinber, qui peuvent tous deux jouer à l’arrière ou à la moitié centrale.

En tant que tel, les chances qu’un jeune défenseur droit entre dans le onze d’Arsenal semblent bientôt faibles. Dans le cas de Reuell Walters, 19 ans, la tâche était impossible.

La star adolescente a été amenée à Arsenal de son rival amer Tottenham en 2020. Walters est un arrière droit de métier, bien qu’il ait également joué à de nombreuses reprises au poste d’arrière central droit dans les rangs des jeunes d’Arsenal.

Walters a été élu boursier de l’Académie d’Arsenal de l’année pour la saison 2022/23 et a été inclus dans d’innombrables équipes de matches pour l’équipe senior.

Cependant, Walters a été un remplaçant inutilisé à 21 reprises – dont huit fois en Premier League cette saison – et n’a pas encore fait ses débuts senior.

Arteta a été réticent à présenter la jeune star, même si ce n’est peut-être pas si surprenant étant donné le niveau de talent qu’il peut sélectionner en défense.

Game over pour Reuell Walters à Arsenal

Quoi qu’il en soit, l’hésitation d’Arteta à donner une chance à Walters s’est retournée contre lui, le défenseur rejetant l’opportunité de signer une prolongation de contrat avec le club. Les Gunners ont présenté une offre, mais celle-ci a été ignorée.

Le jeune a donné la priorité à l’obtention de minutes régulières en équipe première et est convaincu que cela ne peut pas arriver aux Emirats.

Le contrat existant de Walters doit expirer cet été et, en tant que tel, il quittera désormais le club en tant qu’agent libre.

L’intérêt pour une jeune star prometteuse est omniprésent, comme on peut s’y attendre. En effet, l’Athletic affirme les clubs de Premier League, de Championship et d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de Belgique et des Pays-Bas planent tous.

Ils ont également déclaré que même si Arsenal pensait que la séparation était « mutuelle », des sources proches du joueur ont souligné que Walters partait de son propre chef.

