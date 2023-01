Rare bonne nouvelle pour la planète : la couche d’ozone est en passe de se rétablir d’ici quelques décennies avec l’élimination progressive des produits chimiques

CNN

Dans une rare bonne nouvelle pour la planète, la couche d’ozone de la Terre est sur le point de se rétablir complètement d’ici des décennies, alors que les produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone sont progressivement éliminés dans le monde, selon une nouvelle évaluation soutenue par les Nations Unies.

La couche d’ozone protège la planète des rayons ultraviolets nocifs. Mais depuis la fin des années 1980, les scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme concernant un trou dans ce bouclier, causé par des substances appauvrissant la couche d’ozone, notamment les chlorofluorocarbures, appelés CFC, souvent présents dans les réfrigérateurs, les aérosols et les solvants.

La coopération internationale a permis d’endiguer les dégâts. L’utilisation de CFC a diminué de 99% depuis l’entrée en vigueur du Protocole de Montréal en 1989, qui a commencé l’élimination de ces substances et d’autres produits chimiques nocifs pour la couche d’ozone, selon l’évaluation d’un groupe d’experts publiée lundi.

Si les politiques mondiales restent en place, la couche d’ozone devrait se rétablir aux niveaux de 1980 d’ici 2040 pour la majeure partie du monde, selon l’évaluation. Pour les zones polaires, le délai de récupération est plus long : 2045 sur l’Arctique et 2066 sur l’Antarctique.

« L’action contre l’ozone crée un précédent pour l’action climatique. Notre succès dans l’élimination progressive des produits chimiques mangeurs d’ozone nous montre ce qui peut et doit être fait – de toute urgence – pour s’éloigner des combustibles fossiles, réduire les gaz à effet de serre et ainsi limiter l’augmentation de la température », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale Petteri. Taalas.

Les gaz appauvrissant la couche d’ozone sont également de puissants gaz à effet de serre, et sans interdiction, le monde aurait pu voir un réchauffement supplémentaire allant jusqu’à 1 degré Celsius, selon une étude de 2021 dans la revue Nature. La planète s’est déjà réchauffée d’environ 1,2 degré depuis la révolution industrielle, et les scientifiques ont averti qu’il devrait être limité à 1,5 degré pour éviter les pires conséquences de la crise climatique. Un réchauffement au-delà de 1,5 degré augmenterait considérablement le risque de sécheresse extrême, d’incendies de forêt, d’inondations et de pénuries alimentaires, ont rapporté des scientifiques.

Pour la première fois dans cette évaluation, qui est publiée tous les quatre ans, les scientifiques se sont également penchés sur la perspective de la géo-ingénierie solaire : la tentative de réduire le réchauffement climatique par des mesures telles que la pulvérisation d’aérosols dans la stratosphère pour réfléchir la lumière du soleil hors de l’atmosphère terrestre.

Ils ont découvert que l’injection d’aérosols stratosphériques pourrait aider à réduire le réchauffement climatique, mais ont averti qu’il pourrait y avoir des conséquences imprévues. Le déploiement de la technologie “pourrait également affecter les températures stratosphériques, la circulation et les taux de production et de destruction d’ozone et le transport”, selon le rapport, publié tous les quatre ans.