Rare aperçu des infections à Covid en Chine à partir des données de test des aéroports

SÉOUL – Alors que de plus en plus de voyageurs en provenance de Chine commencent à visiter des destinations internationales pour la première fois en trois ans, les données covid des endroits avec des tests à l’arrivée offrent un aperçu de la situation pandémique en Chine, qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, a été obscurcie par des données insuffisantes. Fin décembre, deux vols de la Chine vers l’Italie ont amené près de 100 passagers infectés par le coronovirus ; environ la moitié d’un vol et un tiers d’un autre ont été testés positifs.

Les pays du monde entier ont rapidement mis en place des exigences de test accrues pour les arrivées de Chine, qui sont entrées en vigueur à l’approche de l’intensification des voyages pendant les vacances du Nouvel An lunaire fin janvier. Les nouvelles règles entrent en vigueur au milieu des rapports faisant état d’hôpitaux débordés et de pénuries de médicaments en Chine après avoir renversé sa politique «zéro covid».

Parmi les plus strictes figurent les politiques en Italie, en Corée du Sud, au Japon et à Taïwan, qui exigent des tests à l’arrivée pour les passagers en provenance de Chine. Les États-Unis exigent la preuve d’un test négatif avant le départ, tandis que d’autres pays testent les eaux usées des avions sur les vols en provenance de Chine.

Les données officielles ont montré des taux d’infection de plus de 20% parmi les voyageurs en provenance de Chine vers la Corée du Sud et Taïwan voisins au cours de la première semaine de janvier.

Les données de l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies obtenues par le Washington Post ont montré un taux d’infection de 23,2% pour les visiteurs de courte durée de Chine en Corée (ou 314 sur 1 352 testés à l’aéroport) du 2 janvier au 6 janvier. KDCA prévoit de publier des données sur tous les voyageurs en provenance de Chine la semaine prochaine, a déclaré un responsable à The Post.

Selon les Centers for Disease Control de Taiwan, du 1er au 5 janvier, environ un voyageur sur cinq (21%) en provenance de Chine continentale a été testé positif au covid, soit 1 111 sur 5 283 arrivées.

Vendredi, le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être a rapporté qu’environ 8% des visiteurs en provenance de Chine du 30 décembre au 6 janvier avaient été testés positifs pour le covid, soit 408 sur 4 895 arrivées. Les données de l’Italie n’étaient pas immédiatement disponibles.

“Ces chiffres sont certainement [the] pointe de l’iceberg, soulignant l’immense taille des infections en Chine », a écrit Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Council on Foreign Relations, dans un e-mail, répondant aux premiers rapports suggérant un taux d’infection de 20 à 50 % chez les Chinois. voyageurs.

Les chiffres sont particulièrement élevés, “si l’on considère que les gens ne voyagent généralement pas à l’étranger à moins qu’ils ne se sentent bien et en bonne santé, ou qu’ils ne présentent aucun symptôme”, a-t-il déclaré.

Cependant, étant donné les niveaux élevés d’exposition au covid dans de nombreux pays, “il n’est pas raisonnable de considérer [visitors from China] comme malades ou dangereux », a-t-il dit.

Benjamin Cowling, épidémiologiste à l’Université de Hong Kong, a qualifié les taux d’infection précoce élevés de “tout à fait conformes aux prévisions selon lesquelles la majorité de la population des grandes villes a déjà été infectée”. Il a déclaré dans un e-mail que les gens peuvent rester positifs aux tests PCR pendant des semaines.

“Étant donné que la plupart des infections se sont produites fin décembre et début janvier, et que plus de la moitié de la population des grandes villes a déjà été infectée, il est tout à fait plausible que des pourcentages élevés de voyageurs aient été testés positifs”, a-t-il écrit. “Ceux dont le test est positif auront pour la plupart récemment récupéré d’une infection plutôt que d’être encore malades et/ou contagieux.”

Le mois dernier, la Chine a en partie levé les restrictions intérieures dans une mesure considérée comme une réponse à une rare réaction publique dirigée contre la politique notoirement stricte du pays en matière de zéro covid.

Dimanche, la Chine mettra fin aux exigences de quarantaine étendues pour les passagers entrants, une décision qui profitera principalement aux Chinois qui souhaitent partir ou aux ressortissants chinois à l’étranger qui souhaitent revenir. La Chine continentale est toujours fermée aux touristes étrangers.

Cette décision intervient quelques semaines seulement avant le Nouvel An lunaire, qui commence le 22 janvier. Avant la pandémie, les voyages pendant la fête nationale de la «Semaine dorée» en Chine étaient considérés comme les plus populaires au monde. migration humaine annuelle la plus importante.

Les vacances chinoises “garantiront que le virus atteindra tous les coins du pays d’ici la fin janvier”, a déclaré Cowling.

Huang a déclaré que la saison des vacances encouragera le «tourisme de représailles» – les voyages compensant le temps perdu pendant la pandémie – et est susceptible de provoquer un pic d’infections sortantes. Mais il a également déclaré qu’il était peu probable que les voyageurs quittant la Chine aggravent le virus ailleurs.

“Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de l’émergence de nouvelles sous-variantes en provenance de Chine”, a-t-il déclaré. “Étant donné que la plupart de ces pays ont appris à coexister avec le covid-19, l’afflux de visiteurs chinois ne va pas entraîner de pic de cas dans ces pays.”

Les changements interviennent également dans le cadre d’un examen plus approfondi de Pékin, qui a cessé de compter les cas de covid asymptomatiques. L’Organisation mondiale de la santé a remis en question les données de la Chine et demandé plus d’informations à Pékin.

Le test Les exigences ciblant les arrivées de Chine ont suscité la colère des autorités chinoises. “Certaines de ces mesures sont disproportionnées et tout simplement inacceptables”, a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d’une conférence de presse le 3 janvier. “Nous rejetons fermement l’utilisation des mesures COVID à des fins politiques et prendrons les mesures correspondantes en réponse à diverses situations sur la base du principe de réciprocité.”