Raquel Welch, actrice, mannequin et sex-symbol, décède à 82 ans – National

Raquel Welch, dont l’émergence de la mer dans un bikini maigre et poilu dans le film Un million d’années avant JC la propulserait au statut de sex-symbol international tout au long des années 1960 et 1970, est décédé. Elle avait 82 ans.

Welch est décédée tôt mercredi après une brève maladie, selon son agent, Stephen LaManna de l’agence artistique Innovative Artists.

La percée de Welch est survenue dans le film préhistorique campy de 1966 Un million d’années avant JC, malgré un grand total de trois lignes. Vêtue d’un bikini en peau de daim marron, elle a réussi à échapper aux ptérodactyles mais pas à l’attention du public.

L’actrice Raquel Welch assiste à la première de “How to Be a Latin Lover” au ArcLight Cinemas Cinerama Dome le 26 avril 2017 à Hollywood, en Californie.

“Je pensais juste que c’était une épopée de dinosaures loufoques que nous pourrions balayer sous le tapis un jour”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 1981. “Faux. Il s’est avéré que j’étais le Bo Derek de la saison, la dame en pagne dont tout le monde disait : “Mon Dieu, quel corps” et ils s’attendaient à disparaître du jour au lendemain.

Elle ne l’a pas fait, jouant Lust pour l’équipe de comédie de Peter Cook et Dudley Moore dans leur film Bedazzled en 1967 et jouant un agent secret dans la parodie d’espionnage sexy Brasse cette même année.

Ses courbes et sa beauté ont capté l’attention de la culture pop, Playboy la couronnant la “femme la plus désirée” des années 70, bien qu’elle n’ait jamais été complètement nue dans le magazine. En 2013, elle occupait la deuxième place de la liste des « femmes les plus sexy de tous les temps » de Men’s Health. Dans le film Le rachat de Shawshankune affiche de Welch est utilisée pour couvrir un tunnel d’évacuation, la dernière des trois femmes dont il a utilisé des images après Rita Hayworth et Marilyn Monroe.

En plus d’agir, Welch était chanteur et danseur. Elle a surpris de nombreux critiques – et a remporté des critiques positives – lorsqu’elle a joué dans la comédie musicale de 1981 Femme de l’année à Broadway, en remplacement d’une Lauren Bacall en vacances. Elle est revenue sur la Great White Way en 1997 en Victor/Victoria.

Elle savait que certaines personnes ne la prenaient pas au sérieux à cause de son image glamour. «Je ne suis pas Penny Marshall ou Barbra Streisand», a-t-elle déclaré à l’AP en 1993. «Ils diront:« Raquel Welch veut réaliser? Laisse-moi tranquille.'”

Welch est née Jo-Raquel Tejada à Chicago et a grandi à La Jolla, en Californie. (Le Jo en son nom était de sa mère, Joséphine). Welch était une mère divorcée lorsqu’elle a rencontré l’ancien acteur devenu attaché de presse, Patrick Curtis.

“L’ironie de tout cela est que même si les gens me considéraient comme un sex-symbol, en réalité j’étais une mère célibataire de deux jeunes enfants!” écrit-elle dans son autobiographie, Raquel : Au-delà du clivage.

Curtis est devenu son manager et son deuxième mari et l’a aidée à devenir une fille glamour avec des centaines de couvertures de magazines et une série de films, ainsi que des vidéos d’exercices et des livres comme Le programme complet de beauté et de remise en forme de Raquel Welch.

Raquel Welch assiste au Carousel of Hope Ball 2014 au Beverly Hilton Hotel le 11 octobre 2014 à Beverly Hills, Californie.

Bien qu’elle apparaisse dans des films d’exploitation, elle a également surpris de nombreux acteurs de l’industrie avec de belles performances, notamment dans Richard Lester. Les trois Mousquetairesqui lui a valu un Golden Globe, et oppositez James Coco dans Fête sauvage. Elle a également été nominée pour un Globe en 1988 pour le téléfilm Droit de mourir.

Mariée et divorcée quatre fois, elle laisse dans le deuil deux enfants, Damon Welch et Tahnee Welch.