Raquel Rodriguez et Aliyah couronnées championnes féminines par équipe

L’événement à la carte Clash at the Castle de la WWE approche à grands pas, ce qui entraîne la majorité des segments de Monday Night RAW conçus pour faire le buzz sur l’événement à venir. L’épisode passionnant du 29 août a vu le légendaire lutteur Kurt Angle marquer son retour après une longue pause.

Ailleurs, les Usos sont retournés à Raw avec Sami Zayn pour représenter The Bloodline. Dans une carte de match intéressante, Riddle et Seth Rollins se sont affrontés tandis que Bobby Lashley affrontait The Miz. La finale atroce du titre féminin par équipe s’est terminée lorsque Iyo Sky et Dakota Kai ont affronté Raquel Rodriguez et Aliyah.

Ne manquez pas l’intégralité des temps forts d’un épisode bourré d’action de Monday Night Raw :

Match d’ouverture : Judgment Day contre AJ Styles et Dolph Ziggler

Dolph Ziggler et AJ Styles se sont rendus sur le ring pour le premier match de la soirée contre Finn Balor et Damien Priest de Judgment Day. The Showoff et The Prince ont pris le terrain pour leurs équipes respectives et ont eu un échange rapide.

Styles et Priest ont été marqués à peu près au même moment, ils étaient donc à la fois frais et prêts à se jeter l’un sur l’autre avec férocité. Judgment Day a pu récupérer et gagner le combat d’ouverture de la nuit après que l’Archer de l’Infamie ait frappé le Showoff avec un chokeslam massif, pour assurer une chute facile.

Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair contre les talents locaux

Dans le match suivant, Asuka, Alexa Bliss et Bianca Belair ont affronté trois lutteurs indépendants. Chacun a été abattu par le trio expérimenté car ils se sont avérés trop bons pour les lutteurs débutants. Le match n’a duré que quelques minutes et s’est terminé avec Asuka forçant l’une des autres femmes à taper. C’était un grand spectacle pour les gagnants, mais c’était aussi un peu aléatoire.

Retour de Kurt Angle, Alpha Academy contre Street Profits

Kurt Angle est entré sur le ring après une longue pause et a été accueilli par des applaudissements nourris par la foule. Cependant, le vétéran a été rapidement interrompu par Chad Gable et Otis. Gable a parlé d’idolâtrer et d’être inspiré par Angle, mais les choses ont dégénéré à partir de là.

Quelques mots enflammés des deux côtés ont conduit Angle et Gable à se battre presque. Cela a incité The Street Profits à défier Alpha Academy pour un match. Gable a accepté à la condition qu’Angle accepte de rejoindre son équipe en cas de victoire.

La prise de bec est passée à un match à indice d’octane élevé avec Montez Ford et Otis au centre de la scène. Après une courte rafale d’attaque de Ford, le Dozer a frappé un gros Powerslam pour prendre le contrôle. Les deux équipes ont eu leurs moments, mais les Profits ont eu les plus excitants. Ford en a généralement plus, mais Dawkins s’est tellement amélioré qu’il était tout aussi amusant à regarder.

Ford a fini par inverser le verrou de cheville de Gable, mais Otis a empêché son partenaire de taper. Ford a ensuite frappé un énorme splash sur Gable pour obtenir l’épingle et la victoire.

Match 1v1 : Bobby Lashley contre The Miz

Comme prévu, Lashley a rapidement pris le contrôle du match. Le t-shirt de Miz a été arraché par le champion américain avant qu’il ne le frappe avec un suplex vertical.

Ciampa a aidé The Miz à prendre le dessus au bord du ring, mais l’ancien champion de la WWE était toujours à la recherche de Lumis. Il n’a pas fallu longtemps à The All Mighty pour retrouver son sang-froid et reprendre sa domination sur son adversaire.

Lumis est apparu dans la foule mais a rapidement disparu avant que The Miz ne puisse réagir. Cela a permis à Lashley d’utiliser le Hurt Lock pour assurer la victoire.

Match 1 contre 1 : Jey Uso contre Kevin Owens

Les Usos et Sami Zayn sont apparus au Castle pour une promo pour The Bloodline et Clash, mais ils ont rapidement été rejoints par Kevin Owens. KO a tenté de rappeler à son ami ses capacités mais s’est plutôt retrouvé dans une dispute avec Jey Uso. Cela les a amenés à jouer un match en simple.

Nous avons vu les deux hommes réussir de grands mouvements qui leur ont beaucoup coûté. Jey a frappé un superkick et un Uso Splash, mais Owens a expulsé. Après une énorme éclaboussure de grenouille, Jey a pu donner un coup de pied. Lorsque les Uso ont demandé à Zayn d’utiliser la chaise en acier, il a eu des doutes. Il a hésité à frapper Owens quand il en avait l’occasion, permettant à Owens de frapper le Stunner pour la victoire.

Finale par équipe féminine de la WWE : Raquel Rodriguez et Aliyah contre Iyo Sky et Dakota Kai

L’événement principal de la soirée était la finale du tournoi Women’s Tag Team Championship, qui opposait Iyo Sky et Dakota Kai à Raquel Rodriguez et Aliyah. Sky et Aliyah ont commencé pour leurs équipes respectives et ont échangé quelques quasi-chutes rapides avant que Rodriguez ne remplace son partenaire.

Aliyah était parfois à peine impliquée, surtout après avoir été emmenée au bord du ring parce que la centrale électrique faisait la plupart du travail lourd pour son équipe. Asuka, Bliss et Belair ont chassé Bayley du ring tandis qu’Aliyah s’est faufilée et a gagné avec un tombé pour être couronnée en tant que nouvelle championne par équipe féminine de la WWE.

