Raquel Leviss de Vanderpump Rules fond en larmes alors qu’elle ouvre une pêche à la traîne cruelle

La star de VANDERPUMP Rules, Raquel Leviss, s’est retrouvée en larmes sur scène après s’être ouverte sur les trolls cruels et les conséquences que cela a eu sur sa santé mentale.

La star a rejoint les stars de HayU’s Under Deck, Real Housewives et d’autres favoris de la télé-réalité américaine pour Bravocon à New York ce week-end.

Getty

Getty Images – Getty

S’exprimant sur le panel Bravo2Bravo, où elle a comparé ses expériences d’être sous les projecteurs avec des favoris tels que Josh Flagg de Million Dollar Listing, Aesha Scott de Under Deck et Ciara Miller de Summer House, Raquel s’est retrouvée émue de manière inattendue alors qu’elle était interrogée sur son traitement en ligne par des fans qui se sont offusqués d’elle.

Admettant qu’elle trouve cela difficile, Raquel a pleuré lorsqu’elle a admis: «J’ai l’impression d’avoir toujours été fidèle à qui je suis, et je pense qu’en tant que nouveau célibataire, j’explore une autre facette de la vie.

“J’essaie de comprendre qui je suis en tant que personne, j’ai réalisé maintenant que j’ai mis en place des systèmes de secours co-dépendants et je les brise.

“Et donc .. je pense que j’évolue constamment et je pense que faisant partie de cette émission au tout début, je voulais être la fille que je suis assise devant vous en ce moment.”

L’événement de trois jours s’est avéré émouvant pour de nombreuses stars impliquées, des tensions non résolues bouillonnant souvent sur scène à travers chaque panel.





Dans Sur’ving Up The Latest Vanderpump Rules de samedi, la co-star Tom Sandoval a laissé entendre que les stars étaient en pourparlers pour un spin-off de la longue série de télé-réalité, qui en soi est un spin-off du très populaire Real Housewives Of Beverly Hills.

“Il y a beaucoup d’idées qui sont lancées et vous savez, évidemment des choses comme être en quelque sorte spéculées ou peut-être travaillées”, a-t-il déclaré au public en répondant aux questions des fans.

«J’ai entendu beaucoup d’autres concepts de spectacles qui ont été lancés, mais vous savez qu’en ce moment, il n’y a rien de tel que solidifié pour le faire. Évidemment.”

Nous avons hâte de découvrir ce qu’ils prévoient de faire ensuite avec le reste de l’équipe…

Règles de Vanderpump est disponible pour regarder sur HayU au Royaume-Uni.

Getty Images – Getty

Getty Images – Getty