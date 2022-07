Raqesh Bapat s’en prend aux trolls qui l’interrogent sur sa rupture avec Shamita Shetty : « Pouvons-nous changer notre discours intérieur ? Est-ce si difficile ?

Tout ne va pas bien entre Raqesh Bapat et Shamita Shetty. Le mois dernier, Bollywood Life vous avait informé que le couple s’était séparé il y a des mois et avait gardé leur rupture secrète. Alors que les deux se sont séparés sur une bonne note et continueront à rester amis, les fans de ShaRa ont eu le cœur brisé de voir leur couple préféré tomber amoureux.

Alors que les gens continuaient à troller Raqesh au sujet de sa rupture avec Shamita, l’ancien concurrent de Bigg Boss 15 a perdu son sang-froid et a donné une réponse appropriée aux trolls. En demandant aux gens d’arrêter de commenter brutalement la vie amoureuse de quelqu’un, Raqesh a exhorté ses détracteurs à s’intéresser un peu plus aux objectifs et aux réalisations de la vie d’un artiste qu’à sa vie personnelle.

“Qui sort avec qui ? Qui trompe qui ? Qui porte quoi ? Quelle famille est meilleure ou pire ? Qui prend position pour qui ?” Vs « Quel est mon but et ma contribution au monde dans lequel je vis ? Quelle est ma vision à long terme pour moi-même et ma famille et pour les personnes que je peux aider ? Quels sont mes objectifs à long terme ? objectifs ? Quel est mon flux de trésorerie personnel et comment puis-je économiser et investir ? Quelles compétences dois-je continuer à acquérir ? Comment puis-je être une meilleure version de moi-même ? Pouvons-nous changer notre discours intérieur ? Est-ce difficile ? Essayez-le si vous aimez moi et tu vas adorer”, a écrit Raqesh sur Instagram.

Commentant la rupture de Shamita et Raqesh, une source proche du couple nous avait dit : “Shamita et Raqesh sont devenus des marques après leur sortie de Bigg Boss 15 et leur popularité était à son apogée et ils ne voulaient donc pas encaisser ce nouveau succès en n’étant dans l’actualité que pour leur relation ou leur rupture. Le couple a décidé d’y mettre fin d’une manière très digne et leurs amis et leur famille les ont également soutenus.”

Il y a quelques semaines, Shamita avait partagé une publication originale sur sa page Instagram et avait parlé de la “rupture”. “Même les meilleures relations se terminent (sic) !” elle avait écrit. En un rien de temps, son message est devenu viral sur les réseaux sociaux. Aucun d’eux n’a officiellement admis le fait qu’ils se sont séparés.