Raqesh Bapat claque les internautes remettant en question sa rupture avec Shamita Shetty, écrit une note percutante

Raqesh Bapat et Shamita Shetty ont fait la une des journaux lorsqu’ils étaient à l’intérieur de la maison Big Boss OTT, les deux ont commencé à sortir ensemble après s’être avoués l’amour. La nouvelle de leur rupture a circulé partout lorsqu’ils sont sortis de chez eux.

Vendredi, Raqesh Bapat a écrit est allé sur Instagram et a écrit une longue note liée à la rupture. Partageant une photo en solo, il a écrit : « Qui sort avec qui ? Qui trompe qui ? Qui porte quoi ? Quelle famille est meilleure ou pire ? Qui prend position pour qui ?





Il a poursuivi : “Vs Quel est mon but et ma contribution au monde dans lequel je vis ? Quelle est ma vision à long terme pour moi-même et ma famille et pour les personnes que je peux aider ? Quels sont mes objectifs à long terme ? Quels sont mes objectifs à court terme ? Quel est mon flux de trésorerie personnel et comment puis-je épargner et investir ? Quelles compétences est-ce que je continue d’apprendre ? Comment puis-je être une meilleure version de moi-même ? Pouvons-nous changer notre discours intérieur? Est-ce si difficile ? Essayez-le si vous m’aimez et vous l’aimerez ”

L’une des pages de fans a commenté: “Kaha tha na …. IL EST TEMPS DE BRISER VOTRE SILENCE ET DE METTRE FIN À CE JEU TROLL une fois pour TOUT ……. Merci à Raqu d’avoir à nouveau guidé tout le monde dans la bonne direction.” Le deuxième mentionnait : “C’est ce que nous appelons prendre position et être sans peur… pas comme les autres qui prétendent être sans peur.” Le troisième a mentionné: «Vous avez les bons mots au bon moment. Je me demande pourquoi vous continuez à dire que vous êtes mauvais avec les mots ! Hummm merci Baptiste. Toujours l’amour.”

Plus tôt en mars, il y avait des rapports sur leur rupture, puis le duo l’a rejeté. Il a été rapporté que le couple se séparait en raison d’autres engagements. Cet article est venu à l’attention du duo, et ils ont tous deux annulé les rapports en publiant l’image de l’article sur leurs histoires Instagram et ont déclaré : “Nous vous demandons de ne pas croire en aucune sorte de rumeurs concernant notre relation. Il n’y a aucune vérité là-dedans. Amour et lumière pour tous.”

Le jour de la Saint-Valentin, Shamita avait mis en ligne une vidéo boomerang avec son beau, et Raqesh avait partagé une vidéo romantique avec elle pour célébrer l’occasion. L’ex-femme de Raqesh, Ridhi Dogra, avec qui il a été marié pendant huit ans de 2011 à 2019, avait également réagi à sa vidéo. Elle avait commenté : “Soyez bénis tous les deux !” et avait ajouté quatre emojis mauvais yeux dans la section des commentaires.