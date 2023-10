C’est le monde de Raq, nous vivons juste dedans

Après des semaines de buzz croissant, STARZ a sorti la bande-annonce très attendue de Livre de pouvoir III : Élever Kanan Première de la saison 3 le vendredi 1er décembre 2023 à minuit.

Découvrez la bande-annonce intense ci-dessous :

Avec des émotions fortes et des enjeux encore plus élevés, la saison 3 démarre avec la famille Thomas sous le choc de l’attaque coordonnée de la foule contre Raquel, Marvin et Lou-Lou.

Qu’il s’agisse de Marvin essayant de se racheter, de Raq enfin honnête, de Lou aux prises avec son propre mal ou de Jukebox essayant simplement de se libérer de la pathologie de sa famille, les Thompson se retrouveront confrontés à une crise existentielle qui remettra en question leur identité même.

Au cours des deux dernières saisons, Kanan a lentement appris la vérité non seulement sur sa mère mais aussi sur lui-même tout en luttant contre les notions de bien et de mal, de bien et de mal, de fidélité et de déloyauté.

À chaque nouvelle révélation, Kanan a été contraint d’affronter le réseau apparemment sans fin de secrets et de mensonges de sa famille jusqu’à cette saison où ses oeillères sont enfin levées.

La saison 3 présentera Le fil alun Wendell Pierce et Erika Bois comme « Pop » Henry et « Snaps » avec Grantham Coleman comme « Ronnie ».

L’incroyable Patine Miller revient en tant que matriarche diabolique « Raquel Thomas » en face MeKai Curtis dans le rôle principal de « Kanan Stark ».

Le retour est également Tony Danza dans le rôle du gangster italien Stefano Marchetti.

Outre Miller, Curtis, Pierce, Woods et Danza, Élever Kanan étoiles Omar Epps dans le rôle du « détective Malcolm Howard » Marron Londres comme « Marvin Thomas » Malcolm Mays comme « Lou-Lou Thomas », Hailey Kilgore comme “Juke-box”, Joey Bada$$ comme « Unique » Shanley Caswell comme « détective Burke » et Antonio Ortiz comme « Célèbre ».

De nouveaux épisodes de Élever Kanan diffusé chaque semaine le vendredi à minuit HE/PT sur l’application STARZ, sur toutes les plateformes de streaming et à la demande STARZ et à l’international sur la plateforme de streaming premium LIONSGATE+ au Royaume-Uni et en Irlande.