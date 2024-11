Raptors vs Lakers Prédiction, choix et cotes NBA

Photo par – Photo par – Imagn Images.

Une nouvelle ère pour LeBronto commence alors que Bronny James, son père et les Lakers de Los Angeles visitent les Raptors de Toronto le vendredi 1er novembre.

Les Lakers ont perdu les deux premiers matchs de ce road trip après un départ 3-0 mais seront toujours les grands favoris contre une liste épuisée des Raps.

Mais Los Angeles va-t-elle négliger un certain grand Toronto ? Mes pronostics Raptors contre Lakers vous expliquent pourquoi un accessoire de joueur Jakob Poeltl est le meilleur des choix NBA pour ce match.

Prédiction Raptors vs Lakers

Mon choix des Raptors

Jakob Poeltl 15+ points (+110 chez PointsBet Canada)

Mon analyse

Avec un total de 30,5 victoires, la saison allait toujours être difficile pour les Raptors de Toronto. Malheureusement, la situation des blessures a rendu le départ pire que prévu.

Les réservistes clés Kelly Olynyk et Bruce Brown ont débuté la saison sur la liste des blessés et ont depuis été rejoints par Immanuel Quickley et Scottie Barnes. Quickley souffre quotidiennement d’une contusion au bassin tandis que Barnes est absent pendant au moins trois semaines en raison d’une fracture orbitaire.

Malgré toutes ces blessures et le début de la saison 1-4, ces Raptors ont été décousus, couvrant l’écart en quatre matchs consécutifs. Cela est principalement dû à une attaque à un rythme élevé qui obtient de nombreux tirs à pourcentage élevé.

Les Raptors entrent dans ce match contre les Lakers de Los Angeles classés septièmes en termes de rythme et 10e en tentatives de placement par match. Et avec toutes les blessures auxquelles ils sont confrontés, une grande partie de cette attaque passe par le vétéran Jakob Poeltl.

Le centre de départ des Raptors a été l’une des options de score les plus fiables de l’équipe jusqu’à présent cette saison, marquant 13,8 points tout en tirant à 56 % du sol. Il a produit au moins 16 points lors de trois de ses quatre derniers matchs et obtient un bon match contre les Lakers ce soir.

Bien qu’Anthony Davis soit un bon défenseur, les Lakers semblent entrer dans la saison de ce côté du terrain. LA se classe 26e en termes de note défensive avant ce match et 21e en points adverses dans la peinture. En plus de cela, AD est un peu amoché et est répertorié au quotidien dans ce match avec un problème de hanche.

Je vais demander à Jak de continuer à attaquer la peinture dans ce match et je prends son total de points alternatif de 15+ à +110.

Parlay Raptors vs Lakers dans le même match

Jakob Poeltl 15+ points Jakob Poetlt 10+ rebonds Austin récolte plus de 4,5 passes décisives

Restons avec Jak pour l’étape n°2 de ce même match. Un affrontement avec AD signifie probablement encore un bon nombre de minutes pour Poeltl. Et même si le grand homme des Raps a été une bonne option pour marquer, il continue également à mettre son travail habituel sur le verre.

Poeltl a une moyenne de 12,8 rebonds par match cette saison et a réussi au moins neuf rebonds au cours des cinq matchs. Il en a eu plus de 10 en trois matchs consécutifs. L’accélération du rythme des Raptors signifie plus de possessions dans un match et plus d’occasions pour les rebonds.

Désormais, l’offensive des Lakers ne devrait faire face qu’à peu de résistance dans celui-ci alors que Toronto entre dans ce match bon dernier en termes de classement défensif. Ils se classent également 24e pour les passes décisives des adversaires par match, ce qui me fait penser à Austin Reaves.

Reaves est devenu un grand meneur de jeu secondaire derrière LeBron James et De’Angelo Russell, avec une moyenne de 4,8 passes décisives par match. Alors que Russell soigne également une blessure au dos et fait face à une défense des Raptors qui est constamment battue par les passes supplémentaires, clôturons ce SGP avec Reaves pour dépasser 4,5 passes décisives ce soir.

Cotes Raptors contre Lakers

Raptors vs Lakers cotes en direct

Cotes d’ouverture Raptors vs Lakers

Propagé : Toronto +9 | Los Angeles -9

: Toronto +9 | Los Angeles -9 Ligne d’argent : Toronto +310 | Los Angeles -390

: Toronto +310 | Los Angeles -390 Plus/Moins: Plus de 228,5 | Moins de 228,5

Cotes gracieuseté de PointsBet Canada

Spread Raptors vs Lakers et analyse Over/Under

Les Raptors ont ouvert ce match en tant qu’outsiders à domicile de 9 points et ils ont vu une action précoce, déplaçant l’écart à Toronto +8 avant que le rachat des Lakers ne le fasse dépasser le numéro d’ouverture et à 9,5.

Les Raptors continuent d’être en désavantage numérique et jouent une mauvaise défense, mais étonnamment, la défense des Lakers a été presque aussi mauvaise, se classant 26e au classement DEF. J’aurais peur d’une couverture dérobée des Raptors dans ce match.

Le total a atteint 228,5 et les premiers parieurs ont battu le Over, portant le nombre à 232,5 vendredi après-midi.

Même à ce chiffre élevé, je pencherais vers le Over. Les deux équipes ont joué une mauvaise défense jusqu’à présent et, même si l’offensive des Raptors n’a pas été très efficace, elle compense cela par leur rythme de jeu élevé.

Tendance Raptors vs Lakers

Les Raptors ont atteint l’Over lors de 12 de leurs 15 derniers matchs pour +8,70 unités et un retour sur investissement de 53 %, dont une marque de 4-1 O/U cette saison. Découvrez plus de tendances de paris NBA pour les Raptors contre les Lakers.

Comment regarder les Raptors contre les Lakers

Emplacement: Aréna Banque Scotia, Toronto, ON Date: Vendredi 11-1-2024 Astuce : 19 h 30 HE TV: TSN

Dernières blessures des Raptors contre les Lakers

