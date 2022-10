Raptors de Toronto : point de vue des fans sur les principaux points de discussion | Nouvelles de la NBA

Le superfan des Raptors et comédien de stand-up Nathan Caton évalue la saison 2021-22 pour son équipe, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour Toronto.

D’où vient mon amour pour la NBA et les Raptors…

je suis Nathan, Je suis un humoriste et un fan des Raptors de Toronto et ce depuis 2000, lorsque j’ai vu Vince Carter participer au All-Star Slam Dunk Contest. C’était comme le point culminant d’une tempête parfaite. J’étais un fan de basket depuis le milieu des années 90 mais je n’avais jamais eu d’équipe, mais dès que j’ai vu l’homme surnommé «moitié homme, moitié incroyable», cela a pris tout son sens.

J’ai beaucoup de famille à Toronto des deux côtés, mon père m’a emmené à Toronto pour la première fois quand j’avais 11 ans et je suis tombé amoureux de la ville, et maintenant je regardais ce gars enfiler un maillot des Raptors faire ces incroyables, esprit – faire des dunks… toutes les étoiles s’étaient alignées dans ma tête. J’étais un Raptor de Toronto. Je ne savais pas que le concours de dunk serait l’un des rares moments forts en tant que fan des Raptors pendant de NOMBREUSES années à venir !

Mes joueurs préférés

Image:

Kyle Lowry sourit alors qu’il tient le trophée du championnat NBA Larry O’Brien en l’air en 2019 – de nombreux fans des Raptors de Toronto ont toujours un énorme faible pour lui





Pendant des lustres, c’était Kyle Lowry – il sera toujours « M. Toronto » et j’espère le voir revenir un jour en tant qu’entraîneur.

Maintenant, honnêtement, je n’ai pas de favori. J’aime les éléments de chaque joueur : j’aime la façon dont Fred Vanvleet alias « Mr Bet On Yourself » est passé de non repêché à vainqueur du championnat et maintenant le leader de notre équipe ; J’adore Gary Trent Jr qui suit les traces de son père et à quel point il est fiable au-delà de l’arc ; J’aime à quel point OG Anunoby est glacial – quelqu’un l’a-t-il déjà vu sourire? J’aime l’énergie et l’enthousiasme de Scottie Barnes et être excité par jusqu’où ce gamin peut aller; J’aime la détermination de Siakam. Quand les choses ne vont pas bien pour nous, il subit beaucoup de critiques, mais si vous regardez ses statistiques de la seconde moitié de la saison, il marquait en moyenne plus de 20 points par match.

Note de la saison dernière : B

Démontrant son potentiel polyvalent pour les Raptors de Toronto, Scottie Barnes a fait un peu de tout pour mériter les honneurs de recrue de l’année!



Le point culminant évident : Scottie. Barnes !

Ce gamin est le feu !!! La seule chose plus brillante que son avenir dans le jeu est le costume blanc qu’il portait le soir du repêchage !

La saison dernière a été une saison de développement pour nous, ce qui, à mon avis, était tout à fait correct. Nous avons un noyau jeune, nous avons donc besoin de temps pour laisser cela se construire. Nous avons quand même fait les séries éliminatoires et il y en a assez pour suggérer que l’avenir est radieux. Comme le disent les fans des Raptors : “In Masai (Ujuri) We Trust.”

Au chapitre des déceptions, je dirais notre manque d’un grand homme de qualité. Nous n’avons pas vraiment remplacé les grands hommes de Serge Ibaka et Marc Gasol de la saison gagnante du championnat de 2019, nous avons donc dû jouer au petit ballon pendant une grande partie de la saison, ce qui a été correct jusqu’à ce que nous rencontrions des équipes avec une qualité dominante. grands.

De plus, notre profondeur de banc manquait pour les grandes parties, ce qui signifiait que nos partants jouaient de lourdes minutes !

Évaluer l’intersaison pour le Rapaces

Un grand homme de qualité et garder ce jeune noyau ensemble était crucial. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles OG Anunoby voulait partir, mais cela ne s’est pas produit, ce qui est formidable. Il y avait aussi eu des rumeurs selon lesquelles nous étions intéressés par KD, mais cela aurait certainement signifié faire exploser notre jeune liste talentueuse, et probablement encore plus – comme le premier-né de chaque fan des Raptors doit s’appeler KD – ce genre de chose. Nous avons donc gardé la liste ensemble. Nous n’avons pas échangé contre un grand homme vedette, mais nous avons repêché un jeune centre, alors nous verrons ce qui se passera.

Il convient également de mentionner que faire venir Otto Porter Jr pourrait être un coup de maître ! Il ajoutera de l’expérience, de la longueur et de la profondeur, et améliorera notre tir à partir de trois. Je n’ai pas vu ce commerce venir, mais je suis content que ce soit arrivé.

Points à noter du repêchage de la NBA 2022

En effet, nous avons ramassé le jeune Christian Koloko. Il mesure 7 pieds 1 pouces, donc un bon gros. Il a reçu le titre de joueur défensif Pac-12 de l’année la saison dernière, ce qui correspond à notre philosophie alors que Nick Nurse joue dur en défense. Il n’est pas encore prêt, mais avec les Raptors en ayant un, sinon la meilleures équipes de développement de la ligue, je suis intrigué et excité de voir ce qu’ils peuvent faire avec lui.

Les objectifs des Raptors pour la saison prochaine

Je dirais en s’appuyant sur le travail de la saison dernière. Frapper à nouveau les séries éliminatoires et concourir encore plus quand nous y arriverons. Nous sommes proches… peut-être juste une pièce manquante et ensuite nous pourrons à nouveau concourir pour la puce.

Trois pronostics pour la saison à venir…

OG Anunoby sourira une fois cette saison.

Pascal Siakam tourne tellement pendant une pièce de théâtre qu’il crée sa propre alimentation électrique.

Lors d’un match contre les 76ers où les Raps sont en avance de 20 dans les phases finales du quatrième quart, Nick Nurse amène Drake juste pour le frotter au visage de Joel Embiid.

Pourquoi les gens devraient-ils regarder les Raptors ?

Lors du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est de la saison dernière, Pascal Siakam a perdu 34 points pour les Raptors de Toronto lors de leur victoire dans le match 4 contre les 76ers de Philadelphie pour garder leurs espoirs en vie.



Regarder un jeune groupe de joueurs passionnants se développer et s’améliorer. De plus, l’ambiance à l’intérieur de la Scotiabank Arena est incroyable !