Raptors à la date limite des échanges : 5 réflexions après leur road trip marathon

Vous ne pouvez jamais, jamais ignorer un road trip 4-3, joué sur 12 jours qui s’est déroulé de haut en bas et tout autour de la carte de la Conférence Ouest, comme décevant. Gagner plus que ce que vous avez perdu lors d’un tel voyage est un exploit.

Hélas, les Raptors sont entrés dans le voyage 12e de la Conférence Est et l’ont terminé au même endroit – à égalité avec l’Indiana. Ils ont perdu contre les Suns blessés et le Jazz en chute libre. Si jamais il y avait une opportunité de se défouler dans la Conférence Ouest, c’était bien celle-là. Rien de moins qu’un voyage convaincant 6-1 n’allait jamais modifier radicalement l’évaluation du front office de cette liste ou de leur place dans la ligue. Ils ont gagné plus qu’ils n’ont perdu, mais les Raptors étaient pour la plupart la même équipe incroyablement incohérente qu’ils ont été pendant la majeure partie de la saison, même si celle-ci affichait un peu plus d’intensité que d’habitude. Cette intensité a produit une note défensive de 116,4, 19e de la ligue au cours de cette série de matchs.

Ils ont commencé avec une bonne victoire sur les Kings, puis ont battu les Trail Blazers décevants, les terribles Rockets et les Grizzlies en sous-effectif.

Maintenant que le voyage est terminé, les Raptors peuvent porter leur attention sur la date limite des échanges de jeudi, avec un seul match à domicile contre San Antonio d’ici là.

Les répercussions de Kyrie

En surface, les Mavericks échangés contre Kyrie Irving n’ont rien à voir avec les Raptors. Bien sûr, les Raptors auraient peut-être pu s’impliquer en tant que tiers, mais ils n’allaient jamais prétendre à la garde, et le statut de Brooklyn ne les impacte pas non plus au classement.

Cela dit, si les Raptors envisagent sérieusement d’échanger OG Anunoby ou, moins probablement, Pascal Siakam à la date limite, le transport potentiel aurait pu en prendre un coup. Disons que Kevin Durant redevient disponible pour un échange cette intersaison en raison de l’état des choses à Brooklyn. Nous savons que Phoenix était intéressé à échanger contre Durant l’été dernier. La Nouvelle-Orléans a également les pièces nécessaires pour obtenir Durant, même si son jeu dans l’un des plus petits marchés de la NBA semble tiré par les cheveux. Idem, sur les deux tableaux, pour Memphis.

Eh bien, ces trois équipes pourraient voir une autre opportunité de poursuivre Durant. Évidemment, tous voudront être en forme pour les séries éliminatoires cette année, car le champ de la Conférence Ouest est grand ouvert. Cependant, tout doute que les bureaux de ces équipes ont sur leurs listes pourrait les rendre plus susceptibles d’être patients et de conserver leurs choix afin qu’ils puissent a) avoir plus de temps pour juger leurs équipes ; et b) rester dans la chasse théorique à Durant.

En bref, peut-être que l’échange d’Irving diminue légèrement les chances que les Raptors déplacent l’un de leurs attaquants d’ici jeudi.



La prophétie de VanVleet

À l’époque où VanVleet était dans le pire de ses combats, a-t-il déclaré à la fin de la saison, ses chiffres se rapprocheraient de ceux de l’année dernière. Il était un All-Star, en 2021-22. L’année dernière, il a récolté en moyenne 20,3 points et 6,7 passes décisives par match, avec une répartition de 40,3/37,7/87,4 entre le terrain, la plage de 3 points et la ligne des lancers francs, respectivement.

Après un voyage chaud, VanVleet est assis à 19,7 points et 6,5 passes décisives, avec une ligne de tir de 39,7/34,4/89,7. Il évolue dans la bonne direction. VanVleet a été le meilleur joueur des Raptors de loin au cours des sept matchs.

Le marché commercial de VanVleet reste un mystère. Tant d’équipes qui pensent avoir une marge de manœuvre pendant l’intersaison sont plus précoces dans leurs courbes de développement, donc donner quatre ans à un meneur de jeu sous-dimensionné de 29 ans ne semble pas extrêmement probable. (Orlando pourrait être une valeur aberrante, mais je ne pense pas que Houston, Oklahoma City ou San Antonio entrent sur le marché de VanVleet.) D’un autre côté, est-ce que tout joueur susceptible de se déplacer pour une seule cible souhaitable, qu’il s’agisse d’un jeune joueur ou un choix de repêchage avec un avantage, déplacer l’aiguille pour un concurrent autant que VanVleet le pourrait? Surtout, les Lakers et les Clippers ont tous deux des besoins évidents en garde, et les deux équipes ont des superstars exigeantes.

Si je devais parier, je dirais que les Raptors gardent à la fois VanVleet et Gary Trent Jr. Si c’est le cas, ils feraient mieux d’être prêts à se battre pour conserver les deux gars en agence libre. Cela m’amène à…

Si vous êtes un concurrent qui veut juste un peu plus de profondeur à l’avant, vous pourriez faire pire que Chris Boucher. Il joue le meilleur basket-ball de la saison, avec son tir à 3 points et son énergie culminant en même temps.

Boucher est sur les livres pour plus de 22 millions de dollars au total au cours des deux prochaines années, donc les Raptors ne pourraient probablement pas récupérer grand-chose pour lui. Cependant, les Raptors représentent environ 18 millions de dollars au titre de la taxe de luxe avant en tenant compte des augmentations possibles pour VanVleet et Trent. S’ils donnent la priorité à cela, il serait important de quitter une réserve qui est toujours dans les livres pour l’année prochaine – Boucher, Khem Birch ou Otto Porter Jr.

Pour des raisons évidentes, Boucher aurait le plus à offrir à un prétendant cette année. Dallas envisagerait-il de déplacer Dwight Powell pour Boucher? Si les Lakers résolvaient certains de leurs autres problèmes via le contrat de Russell Westbrook, déplaceraient-ils Patrick Beverley pour Boucher ?

Pensées à considérer. Boucher a marqué à deux chiffres dans cinq des sept matchs du voyage, et ses rebonds et ses blocages de tirs sont également en hausse.

Ours et oiseaux

Si les Raptors envisagent sérieusement d’échanger Anunoby à la date limite, compte tenu de la facilité avec laquelle il pourrait se lancer dans la rotation de n’importe quel concurrent, je porterais une attention particulière aux appels téléphoniques des Grizzlies et des Pélicans. Avec mes excuses aux Knicks, ce sont les deux seules équipes qui pourraient donner aux Raptors la combinaison idéale de choix et de jeunes joueurs.

Regarder les Grizzlies jouer sans trois partants était instructif. Tous ces joueurs n’ont pas connu leurs meilleures soirées contre Toronto, mais Santi Aldama, Xavier Tillman, Ziaire Williams, David Roddy et John Konchar sont tous utiles maintenant ou pourraient l’être dans un proche avenir. Aucun d’entre eux n’est essentiel à ce que les Grizzlies, un prétendant au championnat, font maintenant. Les Raptors n’ont pas de profondeur. Les Grizzlies ont également tous leurs choix de première ronde, ainsi que ceux de Golden State en 2024.

À la Nouvelle-Orléans, les Pélicans ont Dyson Daniels, Naji Marshall, Trey Murphy, Kira Lewis et Herb Jones. Ils ont également un tas de choix supplémentaires et des échanges de choix des Lakers et des Bucks.

Si l’une de ces équipes est intéressée par Anunoby, les Raptors doivent écouter très attentivement.

Dépliants

Ces gars-là ne sont peut-être pas pris en compte dans les transactions plus importantes, mais voici quelques gars dans des équipes dont je n’ai pas parlé et qui pourraient avoir besoin d’un changement de décor et ne pas coûter si cher :

• Payton Pritchard, garde, Boston

• Obi Toppin, attaquant, New York

• Jalen Johnson, attaquant, Atlanta

• PJ Washington, attaquant, Charlotte

• Davion Mitchell, garde, Sacramento

• Naz Reid, centre, Minnesota

• Moses Moody, garde, Golden State

