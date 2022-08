Rapports: un ex-officier plaidera coupable dans l’affaire Breonna Taylor

LOUISVILLE, Ky. (AP) – L’ancienne détective de la police de Louisville, Kelly Goodlett, a l’intention de plaider coupable à une accusation de droits civils découlant de la mort par balle de Breonna Taylor, une femme noire dont la mort lors d’une descente de police bâclée a contribué à déclencher des manifestations de justice raciale en 2020 .

Goodlett doit comparaître le 22 août devant un juge fédéral pour enregistrer son plaidoyer, ont rapporté les médias, citant son avocat, Brandon Marshall. Marshall n’a pas immédiatement retourné les appels téléphoniques et les e-mails demandant des commentaires vendredi.

Goodlett plaidera coupable à un chef d’accusation de complot en vue de violer les droits civils de Taylor pour avoir aidé à falsifier un affidavit pour la perquisition de son appartement, a rapporté vendredi le Courier Journal. Elle encourt une peine maximale de cinq ans de prison.

Taylor a été abattue par des agents qui ont défoncé la porte de son appartement lors de l’exécution d’un mandat de perquisition. Le petit ami de Taylor a tiré un coup de feu qui a touché l’un des agents alors qu’ils franchissaient la porte, et ils ont riposté, frappant Taylor à plusieurs reprises.

Le gouvernement fédéral a récemment déposé des accusations de droits civils contre Goodlett et trois autres codéfendeurs – le Sgt. Kyle Meany et les anciens détectives Joshua Jaynes et Brett Hankison.

Les accusations – dont la plupart découlent du mandat de drogue défectueux utilisé pour fouiller le domicile de Taylor – sont un effort pour tenir les forces de l’ordre responsables du meurtre du travailleur médical de 26 ans. L’un des officiers a été acquitté des accusations portées contre l’État.

Goodlett devait plaider coupable – et témoigner contre ses collègues – parce qu’elle était accusée par information plutôt que mise en accusation, a rapporté le journal de Louisville.

Le ministère de la Justice mène également une enquête non criminelle sur le département de police de Louisville. Annoncée l’année dernière, cette enquête examine si le ministère a l’habitude d’utiliser une force excessive et de mener des perquisitions et des saisies déraisonnables.

Lors des manifestations pour la justice raciale de 2020, le nom de Taylor a souvent été crié avec celui de George Floyd, qui a été tué moins de trois mois après Taylor par un officier de police de Minneapolis lors d’une rencontre filmée qui a choqué la nation.

The Associated Press