Rapports sur les frappes israéliennes à Gaza, la première sous le nouveau gouvernement et après le cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre de 11 jours (VIDEOS)

Des explosions ont été entendues à plusieurs endroits à Gaza vers 1h00 heure locale mercredi, ont rapporté Reuters et AFP, tandis qu’une station de radio exploitée par le groupe militant du Hamas a déclaré que les frappes visaient un camp d’entraînement palestinien. Les Forces de défense israéliennes (FDI) n’ont pas confirmé les opérations et n’ont pas commenté les informations.

Des images censées montrer l’attaque en cours ont circulé sur les réseaux sociaux. On ne sait pas où les vidéos ont été capturées, mais des rapports non confirmés ont fait état d’une rafale de frappes autour de Khan Younis.

Vidéo d’une frappe de Tsahal dans le sud de Gaza ce soir. pic.twitter.com/X9NgCjGOqX – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 15 juin 2021

La vidéo d’une ou des frappes de ce soir montre un tir secondaire à 15~ secondes. Une roquette/munition potentielle ciblée sur un des sites du Hamas ce soir. pic.twitter.com/5GcrGxQRDJ – Aurora Intel (@AuroraIntel) 15 juin 2021

Selon les médias locaux, la nouvelle offensive a été lancée en représailles à une vague de ballons incendiaires envoyés en Israël depuis des sites à travers Gaza, qui auraient déclenché au moins 20 incendies.

Les ballons ont également coïncidé avec une « marche du drapeau » israélienne à travers la vieille ville de Jérusalem mardi, organisée chaque année pour célébrer la victoire de Tel-Aviv lors de la guerre des Six jours en 1967. Les tensions provoquées par la marche se sont transformées en affrontements, non seulement à Jérusalem mais également le long de la frontière entre Gaza et Israël, entraînant de multiples arrestations. Un Palestinien a reçu une balle dans la jambe, mais n’a été que légèrement blessé, a rapporté le Times of Israel.

