Rapports sur les bénéfices, la Fed testera le rallye du marché dans la semaine à venir

Un panneau de Wall Street est visible près de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 4 mai 2021.

Les investisseurs verront si les actions poursuivent leur nouvel élan dans la semaine à venir, alors que les principaux détaillants, y compris Walmart et Home Depot, déclarent que les données sur les bénéfices et le logement dominent le calendrier.

La Réserve fédérale peut également jouer un rôle. Le procès-verbal de sa dernière réunion sera publié mercredi, et après l’inflation plus chaude que prévu des consommateurs et des producteurs en avril, les professionnels du marché la suivront de près.

Des responsables de la banque centrale devraient également faire des commentaires, notamment le vice-président de la Fed, Richard Clarida, qui s’exprimera lundi prochain.

Les stocks ont été volatils. Le rallye de jeudi et vendredi n’a pas réussi à inverser les lourdes pertes de la semaine. Les biens de consommation de base défensifs, les services financiers et les matériaux étaient sur la bonne voie pour une semaine positive dans les principaux secteurs. Les moins bons résultats étaient la consommation discrétionnaire, avec environ 3,7% pour la semaine, et la technologie, qui était en baisse de 2,2%.

Les actions technologiques ont été parmi les plus performantes lors du rallye de vendredi, en hausse d’environ 2,1%. L’énergie a été la meilleure performance, en hausse de plus de 3%.

«Regardez-le avec une certaine appréhension», a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities. « Ce n’est pas comme si les choses qui nous effrayaient cette semaine, comme l’inflation, disparaissaient … Je pense que le fait que nous ayons rebondi à la fin de la semaine est constructif. » Il a ajouté qu’il s’attend toujours à ce que le marché progresse par à-coups.