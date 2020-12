La lettre de l’Australie est un bulletin hebdomadaire de notre bureau australien. S’inscrire pour l’obtenir par email.

Quand j’ai entendu parler pour la première fois des «courts de brousse» d’Australie, je savais que c’était quelque chose dont je voulais parler. Des salles d’audience improvisées, des services juridiques par avion et des Australiens traités par ce système qui ne comprenaient ni l’anglais ni le fonctionnement des tribunaux. Les détails m’ont choqué.

Mais comme le sait tout journaliste travaillant dans ce pays, les histoires sur l’Australie indigène peuvent être difficiles: les communautés peuvent être extrêmement éloignées, ne pas parler anglais et se méfier des étrangers – pour de bonnes raisons. Les gardiens peuvent aussi être paternalistes, et surtout sceptiques à l’égard des médias, dans lesquels La confiance de l’Australie s’est érodée.

Mais cela ne devrait pas nous empêcher d’essayer. En fait, plus l’accès à une histoire est difficile, plus cela vaut souvent la peine d’en faire: ces coins ombragés sont exactement les endroits où les journalistes doivent aller.

Ainsi, à la mi-octobre, le photographe Matthew Abbott et moi avons obtenu l’autorisation de nous rendre à Wadeye, une communauté éloignée à 250 miles de Darwin, qui fait partie des plus grandes communautés aborigènes d’Australie et détient le court de brousse le plus fréquenté du pays. De Darwin, nous avons pris les cinq heures de route à travers l’Outback rocheux, où nous passions quatre jours à observer les tribunaux, qui traitaient des dizaines d’affaires par jour.