Rapports: L’Iran arrête un Allemand pour avoir photographié une installation pétrolière

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Un ressortissant allemand a été arrêté en Iran après avoir photographié une installation pétrolière, ont rapporté mardi deux agences de presse semi-officielles. L’agence de presse Tasnim et le Student News Network, tous deux proches des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, ont déclaré que l’individu prenait des photos à l’installation pétrolière d’Omidiyeh dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest. Ils n’ont pas fourni plus de détails.

Les forces de sécurité iraniennes sont en état d’alerte après quatre mois de manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans détenue par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire islamique strict du pays.

Les protestations se sont rapidement transformées en appels au renversement de la théocratie et constituent l’un des plus grands défis auxquels elle a été confrontée depuis plus de quatre décennies.

L’Iran a imputé les troubles aux États-Unis et à d’autres puissances étrangères, sans fournir de preuves. Les manifestants disent en avoir marre de la répression sociale et politique, de la corruption et d’une économie plombée par les sanctions et la mauvaise gestion occidentales.

L’Iran a arrêté un certain nombre d’étrangers ces dernières années, les accusant de porter atteinte à la sécurité de l’État et de les juger devant des tribunaux révolutionnaires secrets qui ont été condamnés par des groupes de défense des droits. Les critiques accusent l’Iran d’utiliser les étrangers comme otages pour arracher des concessions à l’Occident, des allégations démenties par Téhéran.

Des experts des droits de l’homme de l’ONU ont condamné mardi la détention par l’Iran d’un travailleur humanitaire belge de 41 ans, Olivier Vandecasteele, qui a été condamné la semaine dernière à plus d’une décennie de prison et 74 coups de fouet pour espionnage et blanchiment d’argent.

“Nous pensons que M. Vandecasteele a été arbitrairement privé de sa liberté et est victime de disparition forcée pendant des périodes de détention”, ont-ils déclaré dans un communiqué. « Son droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial a été violé. Ce sont des violations flagrantes des obligations de l’Iran en vertu du droit international.