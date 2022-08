Rapports: les homicides en Californie et les crimes violents ont augmenté en 2021

LOS ANGELES (AP) – Les homicides en Californie ont de nouveau augmenté l’année dernière – tout comme d’autres crimes violents – au milieu d’une frustration croissante alors que les meilleurs démocrates de l’État cherchent à conserver leur emploi lors des prochaines élections.

Le ministère de la Justice de l’État a publié jeudi ses rapports annuels sur la criminalité, montrant une augmentation des taux de crimes violents et de crimes contre les biens en 2021, alors même que le taux d’arrestation total a diminué.

Les Californiens de tout l’État ont été inondés de gros titres sur l’augmentation de la criminalité ces derniers mois, des cambriolages de voitures et de la consommation de drogue dans le quartier troublé de Tenderloin de San Francisco aux courses de rue et aux prises de contrôle illégales sur un nouveau pont de 588 millions de dollars à Los Angeles.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le procureur général Rob Bonta font partie des démocrates confrontés à des challengers en novembre et ont du mal à expliquer comment leurs politiques assurent la sécurité de l’État. Le procureur de district progressiste de San Francisco a été évincé de son poste en juin, et son homologue de Los Angeles vient de survivre à une deuxième tentative de rappel.

“Nous savons tous que l’épidémie de violence armée qui sévit dans les communautés de notre pays est écœurante et inacceptable”, a déclaré Bonta lundi sans aborder l’augmentation des homicides et des crimes violents dans les rapports de son bureau.

Bonta était à San Diego lundi pour vanter les lois strictes de l’État sur le contrôle des armes à feu, qui, selon lui, empêchent les homicides d’empirer. Il a opposé les lois californiennes sur les armes à feu à celles d’États rouges comme la Floride et le Texas – également les cibles préférées de Newsom.

Il y a eu 2 361 homicides en Californie l’année dernière, dépassant le chiffre de 2020 de plus de 150 décès, selon les rapports. Alors que le nombre reste bien en deçà du record historique – 4 095 homicides en 1993 – l’année dernière a été l’année la plus meurtrière depuis 2007.

Le taux de crimes violents est passé de 437 pour 100 000 personnes en 2020 à 466,2 pour 100 000 en 2021. Le taux de crimes contre les biens a augmenté de 3 % en 2021 après avoir atteint un creux historique en 2020.

Pendant ce temps, le taux d’arrestation total a diminué – de 2 812,3 pour 100 000 personnes en 2020 à 2 606,3 pour 100 000 en 2021 – dans le cadre d’une tendance à la baisse depuis 2004.

Thompson a rapporté de Sacramento, en Californie.

Stefanie Dazio et Don Thompsonus, The Associated Press