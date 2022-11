Rapports: le Myanmar libère 4 prisonniers étrangers dans le cadre d’une amnistie

BANGKOK (AP) – Les médias du Myanmar rapportent que le gouvernement contrôlé par l’armée du pays a annoncé la libération d’un universitaire australien, d’un cinéaste japonais et d’un ancien diplomate britannique dans le cadre d’une amnistie de prisonniers pour marquer le jour de la victoire nationale du pays.

Le porte-parole du gouvernement, le général de division Zaw Min Tun, a déclaré jeudi à Voice of Myanmar et à Yangon Media Group que Sean Turnell, Toru Kubota et Vicky Bowman, ainsi qu’un Américain non identifié, avaient été libérés et expulsés.

Il n’y a eu aucune confirmation indépendante immédiate de leur libération.

Turnell, 58 ans, professeur agrégé d’économie à l’Université Macquarie de Sydney, a été arrêté par les forces de sécurité dans un hôtel de Yangon. Il a été condamné en septembre à trois ans de prison pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels et la loi sur l’immigration.

Kubota, un réalisateur de documentaires de 26 ans basé à Tokyo, a été arrêté le 30 juillet par des policiers en civil à Yangon après avoir pris des images et des vidéos d’une petite manifestation éclair contre le coup d’État militaire l’année dernière. Il a été reconnu coupable le mois dernier par le tribunal pénitentiaire d’incitation pour avoir participé à la manifestation et d’autres charges et condamné à 10 ans de prison.

Bowman, 56 ans, ancienne ambassadrice britannique au Myanmar a été arrêtée avec son mari, un ressortissant du Myanmar, à Yangon en août. Elle a été condamnée à un an de prison en septembre par le décompte de la prison pour ne pas avoir enregistré sa résidence.

The Associated Press