Rapports: le ministère de la Justice intensifie l’enquête de George Floyd sur l’ancien officier Derek Chauvin

Le ministère de la Justice intensifie son enquête sur l’ancien policier Derek Chauvin sur la mort de George Floyd à Minneapolis l’année dernière, ont rapporté mardi le New York Times et le Minneapolis Star Tribune.

Des sources sans nom ont déclaré au Star Tribune que de nouveaux témoins avaient été appelés et un nouveau grand jury a été constitué cette semaine. Le New York Times a d’abord rapporté le développement, ajoutant que l’enquête s’était concentrée sur Chauvin au lieu des trois autres anciens officiers également accusés par l’État de la mort de Floyd.

Chauvin a été vu sur la vidéo à genoux sur le cou de Floyd pendant près de neuf minutes alors que Floyd criait qu’il ne pouvait pas respirer. Il a été licencié peu de temps après la mort de Floyd le 25 mai, ce qui a déclenché des manifestations dans tout le pays contre le racisme systémique et la brutalité policière pendant des mois à travers le pays.

En mai, l’enquête fédérale a été lancée pour déterminer si Chauvin et les autres officiers ont violé Droits civils de Floyd. Son procès pour des accusations d’État, y compris pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable, devrait commencer le 8 mars.

« Comme c’est la pratique habituelle, les décisions de mise en accusation de l’État seront prises en premier », a déclaré le procureur général William Barr à l’époque dans un communiqué.

Le ministère de la Justice a déjà enquêté sur plusieurs meurtres de haut niveau commis par la police contre des Noirs américains, dont Eric Garner, Tamir Rice, Michael Brown et plus récemment Jacob Blake, mais des policiers ont rarement été inculpés.

En effet, les procureurs sont confrontés à un lourd fardeau de la preuve et le ministère de la Justice a toujours fait preuve d’une grande retenue dans les poursuites contre des policiers, se concentrant uniquement sur les «cas les plus flagrants et les plus évidents d’inconduite policière», selon Daniel C. Richman, un ancien procureur fédéral qui enseigne le droit pénal fédéral à Columbia.

« La grande question qu’aucun de nous ne peut vraiment résoudre est de savoir si le manque relatif de poursuites fédérales dans ce domaine témoigne du manque relatif d’affaires de slam dunk faciles ou d’une sorte d’aversion de la part du ministère de la Justice pour poursuivre ces affaires, « Dit Richman.

Les poursuites fédérales pour les droits civils contre les agents des forces de l’ordre doivent prouver que le défendeur a utilisé une force déraisonnable et l’a fait «volontairement», ce qui signifie qu’ils avaient spécifiquement l’intention de violer les droits constitutionnels protégés de quelqu’un, a déclaré Richman.

« Ces deux sont un peu spongieux », a déclaré Richman.

Le crime ne doit pas être motivé par des préjugés raciaux, selon le ministère de la Justice.

Un projet de loi a été proposé en juillet, appelé le Breathe Act, qui changerait la norme de poursuite des affaires fédérales de droits civils de «volontairement» à «sciemment ou par imprudence». Richman a averti que changer la loi dans ce domaine pourrait ne pas aider à changer la prise de décision au ministère de la Justice sur les cas à poursuivre.

‘Un énorme drapeau rouge’:Après la mort de George Floyd, certains appellent à une enquête fédérale plus large

La Tribune a rapporté que l’enquête fédérale concernait un incident de 2017 au cours duquel Chauvin aurait coincé son genou dans le dos d’un garçon de 14 ans qui a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer lors d’une arrestation. En janvier, un juge a statué que plusieurs incidents antérieurs impliquant l’utilisation de la force ou des techniques de contention par Chauvin n’a pas pu être soulevé pendant le procès de l’État du Minnesota.

Chauvin est libéré sous caution et a plaidé non coupable des accusations portées par les procureurs de l’État après que Barr a personnellement bloqué un accord de plaidoyer l’année dernière, ont déclaré des responsables à l’Associated Press.

L’accord aurait évité toute accusation fédérale potentielle, y compris une infraction aux droits civils, selon deux responsables de l’application de la loi ayant une connaissance directe des pourparlers qui se sont entretenus avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter des pourparlers.

Les trois autres anciens officiers – Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao – sont accusés d’avoir aidé et encouragé les deux chefs d’accusation. Ils doivent être jugés ensemble en août.

La Garde nationale a été activée et des centaines d’agents des forces de l’ordre devraient garder Minneapolis alors que les autorités préparent plus de troubles avant le procès le mois prochain.

Suite:L’enquête fait échouer le traitement général de la police lors de l’arrestation mortelle d’Elijah McClain

Grand jury Daniel Prude:Les policiers de New York ne feront pas face à des accusations de mort

Contribuer: The Associated Press

Suivez N’dea Yancey-Bragg sur Twitter: @NdeaYanceyBragg