Rapports: La Serbie nomme un politicien pro-russe nouveau chef espion

BELGRADE, Serbie (AP) – Le gouvernement serbe a nommé un politicien résolument pro-russe comme nouveau chef espion de l’État des Balkans, ont rapporté jeudi les médias serbes.

Aleksandar Vulin, qui a été ministre de l’Intérieur de la Serbie dans le gouvernement précédent et détenait auparavant le portefeuille du ministère de la Défense, prend la direction de la BIA, l’agence de renseignement serbe, a indiqué la télévision d’Etat serbe.

En tant que ministre de l’Intérieur serbe, Vulin s’est rendu à Moscou en août, une rare visite d’un responsable d’État européen qui a souligné le refus de Belgrade de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie pour sa guerre en Ukraine.

Il a ensuite déclaré au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que “la Serbie est le seul État en Europe qui n’a pas introduit de sanctions et qui n’a pas fait partie de l’hystérie anti-russe”.

La Serbie, qui cherche officiellement à devenir membre de l’Union européenne, s’éloigne depuis des années de sa voie vers l’UE et se dirige vers l’allié slave traditionnel de la Russie, ainsi que de la Chine.

Vulin est considéré comme “l’homme de Moscou” au sein de la direction serbe. Sa nomination à un poste de renseignement aussi sensible est considérée comme un autre camouflet à l’Occident et ses appels à la Serbie pour qu’elle aligne sa politique étrangère sur l’UE si elle veut vraiment rejoindre le bloc.

Vulin a déclaré que la Serbie devrait abandonner son objectif d’adhésion à l’UE et se tourner plutôt vers Moscou, fustigant souvent les États voisins de la Serbie et leurs dirigeants et les traitant de noms désobligeants. Il s’est vu interdire l’entrée en Croatie, membre de l’UE.

Vulin a préconisé la création du «monde serbe» – une copie du monde russe – qui unirait tous les Serbes des Balkans sous un même drapeau dirigé par le président serbe Aleksandar Vucic.

L’année dernière, Vulin aurait créé un “groupe de travail” avec Nikolai Patrushev, le puissant secrétaire du Conseil de sécurité du Kremlin, pour lutter contre les “révolutions de couleur” – une série de manifestations de masse qui ont parfois conduit au renversement de régimes autocratiques, principalement au Moyen-Orient. Orient et Asie.

Les médias indépendants serbes avaient rapporté que lors de leur réunion à Moscou à la fin de l’année dernière, Vulin avait remis à Patrushev des écoutes téléphoniques d’une réunion de Belgrade tenue par des membres de l’opposition russe. Il a été difficile pour les groupes d’opposition d’organiser des réunions en Russie et ils ont choisi Belgrade car ils n’ont pas besoin de visa pour entrer en Serbie.

Peu de temps après la réunion de Belgrade, certains participants ont été arrêtés en Russie. Vulin a nié avoir remis les bandes à Patrushev.

