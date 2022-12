Rapports: La Serbie nomme un politicien pro-russe nouveau chef espion

Aleksandar Vulin, qui a été ministre de l’Intérieur de la Serbie dans le gouvernement précédent et détenait auparavant le portefeuille du ministère de la Défense, prend la direction de la BIA, l’agence de renseignement serbe, a indiqué la télévision d’Etat serbe.

Il a ensuite déclaré au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, que “la Serbie est le seul État en Europe qui n’a pas introduit de sanctions et qui n’a pas fait partie de l’hystérie anti-russe”.

La Serbie, qui cherche officiellement à devenir membre de l’Union européenne, s’éloigne depuis des années de sa voie vers l’UE et se dirige vers l’allié slave traditionnel de la Russie, ainsi que de la Chine.

Vulin est considéré comme “l’homme de Moscou” au sein de la direction serbe. Sa nomination à un poste de renseignement aussi sensible est considérée comme un autre camouflet à l’Occident et ses appels à la Serbie pour qu’elle aligne sa politique étrangère sur l’UE si elle veut vraiment rejoindre le bloc.

Vulin a déclaré que la Serbie devrait abandonner son objectif d’adhésion à l’UE et se tourner plutôt vers Moscou, fustigant souvent les États voisins de la Serbie et leurs dirigeants et les traitant de noms désobligeants. Il s’est vu interdire l’entrée en Croatie, membre de l’UE.