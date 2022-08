Rapports : Israël a mené une frappe à Gaza qui a tué 5 mineurs

JEBALIYA, Bande de Gaza (AP) – Un groupe palestinien de défense des droits de l’homme et un journal israélien ont rapporté mardi qu’une explosion dans un cimetière qui a tué cinq enfants palestiniens lors de la dernière flambée à Gaza a été causée par une frappe aérienne israélienne et non par une roquette palestinienne errante .

C’était l’une des nombreuses explosions au cours des combats qui ne portaient pas les signes révélateurs d’une frappe israélienne de F-16 ou de drones, et qui, selon l’armée israélienne, auraient pu être causées par des roquettes ratées par le groupe militant du Jihad islamique palestinien. .

Les cinq enfants, âgés de 4 à 16 ans, s’étaient rassemblés sur la tombe de leur grand-père dans le cimetière local, l’un des rares espaces ouverts du camp de réfugiés surpeuplé de Jebaliya, le 7 août, quelques heures avant la fin d’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte. trois jours de violents combats.

Des habitants ont déclaré qu’un projectile était tombé du ciel et avait explosé dans le cimetière. Lorsque l’Associated Press s’est rendue le lendemain, elle n’a vu aucun des signes révélateurs d’une frappe aérienne par un F-16 ou un drone israélien, ajoutant aux soupçons que l’explosion a été causée par une roquette errante. Israël a déclaré à l’époque qu’il enquêtait sur l’incident.

Mardi, le Centre palestinien pour les droits de l’homme, basé à Gaza, a déclaré que son enquête sur les éclats d’obus et d’autres preuves l’avait amené à conclure que l’explosion avait été causée par une frappe aérienne israélienne.

“C’était un missile tiré d’un avion israélien”, a déclaré Raja Sourani, le directeur du groupe, alors qu’il montrait des images de ce qu’il a dit être un fragment montrant le numéro de série du missile.

Entre-temps, le journal israélien Haaretz a cité des responsables de la défense israéliens anonymes disant que l’enquête de l’armée avait conclu que les cinq personnes avaient été tuées par une frappe israélienne.

Interrogé sur l’histoire de Haaretz, l’armée a déclaré qu’elle examinait toujours l’événement. Il a déclaré que tout au long de la dernière série de combats, il avait ciblé les infrastructures militantes et “fait tous les efforts possibles pour minimiser, autant que possible, les dommages aux civils et aux biens civils”.

Les derniers combats à Gaza ont commencé par une vague de frappes aériennes israéliennes le 5 août qui a tué un haut commandant du Jihad islamique ainsi que plusieurs civils. Israël a déclaré qu’il répondait à une menace imminente quelques jours après l’arrestation d’un haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie occupée.

Au cours des trois jours suivants, Israël a mené des dizaines de frappes aériennes à travers la bande côtière étroite et encombrée. Le Jihad islamique a tiré quelque 1 100 roquettes sur Israël, dont environ 200 ont échoué et ont atterri à l’intérieur de Gaza, selon l’armée israélienne.

Le Hamas, un groupe plus important et plus avancé sur le plan militaire qui dirige Gaza depuis 2007, n’a pas participé à cette série de combats. apparemment dans le but de maintenir des ententes avec Israël qui ont conduit à un assouplissement du blocus imposé sur le territoire par Israël et l’Égypte après sa prise de pouvoir. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et plusieurs petites escarmouches au cours des 15 dernières années.

Au total, 49 Palestiniens ont été tués lors des derniers combats, dont 17 enfants. Des groupes de défense des droits des Palestiniens affirment qu’au moins 36 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes israéliennes, et que des enquêtes sont toujours en cours sur la mort de 13 autres personnes. Aucun Israélien n’a été tué ou grièvement blessé.

L’armée israélienne a déclaré que les premières estimations montraient qu’au moins 20 des personnes tuées étaient des militants et que 14 personnes avaient été tuées par des tirs de roquettes errants du Jihad islamique. Ce décompte n’incluait pas les cinq tués dans le cimetière de Jebaliya.

La veille de l’explosion au cimetière, sept personnes ont été tuées par une explosion dans une rue animée ailleurs à Jebaliya. L’armée israélienne l’a imputé à un raté de roquette du Jihad islamique, affirmant que l’armée n’avait effectué aucune frappe dans la région à ce moment-là. L’armée a ensuite publié une vidéo qui semblait montrer une roquette militante en panne.

Des séquences vidéo des conséquences de cette explosion ont montré ce qui semblait être un boîtier de fusée dépassant du sol. Lorsque l’AP a visité le site, le boîtier avait disparu et le trou avait été comblé. Les Palestiniens tiennent généralement à montrer aux médias internationaux les preuves des frappes aériennes israéliennes.

Les Palestiniens ayant une connaissance directe des incidents suspects ont été réticents à parler publiquement. Le ministère de l’Intérieur dirigé par le Hamas a ordonné aux journalistes de ne pas signaler les ratés de roquettes dans les directives des médias qui ont été annulées après un tollé des médias étrangers.

De nombreux Palestiniens considèrent le Hamas, le Jihad islamique et d’autres groupes militants comme des combattants de la liberté résistant à des décennies de régime militaire israélien et pensent que la critique de ces groupes sape la lutte pour l’indépendance. Israël et les pays occidentaux les considèrent comme des organisations terroristes parce qu’ils ont mené des dizaines d’attaques meurtrières contre des civils israéliens.

Les quatre guerres de Gaza ont tué plus de 4 000 Palestiniens, dont la grande majorité sont morts dans des frappes israéliennes. Plus de la moitié étaient des civils, selon l’ONU Plus de 100 personnes sont mortes du côté israélien, dont des civils, des soldats et des résidents étrangers.

Fares Akram, Associated Press