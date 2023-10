Rapports faisant état de victimes massives alors que l’attaque aérienne israélienne frappe un camp de réfugiés à Gaza | Guerre Israël-Gaza Actualités

Les frappes aériennes israéliennes ont touché le camp de réfugiés densément peuplé de Jabalia, dans la bande de Gaza, et les premiers rapports suggèrent un grand nombre de victimes.

L’attaque de lundi intervient alors qu’Israël a lancé une campagne aérienne massive contre des cibles à Gaza après une attaque sans précédent du Hamas qui a débuté samedi.

L’agence de presse palestinienne WAFA a déclaré que l’attaque avait touché une zone de marché, « tuant et blessant des dizaines de personnes et causant de lourdes destructions ». L’agence de presse Reuters a également cité le ministère de la Santé basé à Gaza, affirmant que l’attaque avait tué et blessé des dizaines de personnes.

Les images capturées par Al Jazeera montraient des scènes frénétiques alors que les secouristes commençaient à sortir les gens des décombres.

Une école gérée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a également été touchée lors de l’attaque du camp, selon Youmna ElSayed d’Al Jazeera.

Depuis l’hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, ElSayed a déclaré que des « dizaines » de victimes y avaient été amenées, dont des enfants.

Elle a ajouté qu’une autre attaque israélienne a touché le camp de réfugiés de Shati, également connu sous le nom de Beach Camp.

Au total, plus de 500 Palestiniens ont été tués et environ 2 700 blessés dans les attaques israéliennes sur Gaza lundi après-midi.

En Israël, le bilan a dépassé les 800, avec plus de 2 200 blessés lors des attaques qui ont débuté samedi avec l’envoi de combattants du Hamas en Israël et le tir de milliers de roquettes.

Les combattants ont franchi les barrières israéliennes avec des explosifs et mené des attaques qui ont tué des civils dans les villes et sur les autoroutes tandis que d’autres ont été faits prisonniers et transférés à Gaza. Plus de 250 personnes participant à un festival de musique figuraient parmi les personnes tuées, selon le groupe de bénévoles Zaka, qui a aidé à récupérer les corps.

« Blocus total »

Lundi également, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré qu’Israël imposerait un « blocus total » à Gaza, comprenant une interdiction d’entrée de nourriture et de carburant et une coupure d’électricité.

Le ministre israélien de l’Energie, Israël Katz, a également émis un ordre « de couper immédiatement l’approvisionnement en eau » de Gaza, a déclaré son porte-parole.

Gaza est soumise à un blocus aérien, terrestre et maritime paralysant depuis 2007, avec des conséquences dévastatrices pour ses plus de deux millions d’habitants, confrontés à des pénuries d’eau et d’électricité, ainsi qu’à un manque de médicaments.

« Personne ne peut anticiper ce qui va se passer dans les prochains jours », a déclaré Jamileh Abu Zanoon d’Al Jazeera, dans un reportage depuis la ville de Gaza.

« Les centrales électriques manquent d’électricité. … Il n’y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau.

Les Palestiniens de Gaza se préparent à ce que beaucoup craignent comme une attaque terrestre israélienne visant à vaincre le Hamas et à libérer au moins 100 otages israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti les civils de s’éloigner de tous les sites du Hamas, qu’il a promis de transformer « en décombres ».

L’armée a déclaré qu’elle avait appelé environ 300 000 réservistes et a déclaré dans un communiqué qu’elle viserait à mettre fin au règne du Hamas sur Gaza.

« Nous n’avons jamais recruté autant de réservistes à une telle échelle », a déclaré aux journalistes le porte-parole militaire en chef d’Israël, Daniel Hagari. « Nous passons à l’offensive. »