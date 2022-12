Rapports du shérif du comté de Kendall / 8 décembre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 8 décembre 2022 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Fuite aggravée, incident éludant

Les adjoints du shérif enquêtent sur une fuite aggravée et éludant un incident d’agent de la paix qui s’est produit à 23 h 56 le 4 décembre dans le secteur de la route 31 et du chemin Albright à Montgomery. Le bureau du shérif a déclaré que les députés avaient tenté un arrêt de la circulation pour une infraction en mouvement, mais que le véhicule s’était enfui des lieux.

Un automobiliste cité pour avoir conduit à 35 mph au-dessus de la limite

Les adjoints du shérif ont condamné Juan Angel Posada-Sanchez, 21 ans, du bloc 100 de Lincoln Avenue, Aurora, pour excès de vitesse de plus de 35 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée et conduite sans permis valide après avoir arrêté son véhicule à 23h59. 4 sur la route 30 près de Treasure Drive dans le canton d’Oswego.

Harcèlement enquêté

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de harcèlement par communication électronique qu’ils ont pris à 11 h 10 le 3 décembre dans le bloc 2100 de la route 31 dans le canton d’Oswego.

Vol d’identité signalé

Les adjoints du shérif ont pris un rapport de vol d’identité à 14 h 53 le 3 décembre dans le bloc 300 de Konrad Court dans le canton de Big Grove.

DUI arrestation après accident

Les adjoints du shérif ont arrêté Alexis V. Baish, 25 ans, du bloc 800 de Hidden Creek Lane, North Aurora, alors qu’il enquêtait sur un accident de la circulation à 20 h 32 le 3 décembre sur la route 71 à Van Emmon Road dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Baish avait été accusé de conduite sous influence et transporté à la prison du comté de Yorkville pour y être traité.

Mandat d’arrestation après contrôle routier

Les adjoints du shérif ont arrêté Marshawn C. Knight, 24 ans, du bloc 1300 de South Rebecca Road, Lombard, alors qu’il effectuait un contrôle routier à 14 h 57 le 2 décembre dans le secteur des rues West Main et Church à Yorkville. Le bureau du shérif a déclaré que Knight était recherché en vertu d’un mandat de la police lombarde pour vol au détail. Il a été placé en garde à vue et transporté à la prison du comté pour traitement.

Mandat dans l’État

Les adjoints du shérif ont arrêté Nestor A. Ramirez Hernandez, 23 ans, du bloc 2000 de Pecos Circle, Montgomery, après un arrêt de la circulation à 19 h le 2 décembre dans le secteur de la route 47 et de la rue Fox à Yorkville. Le bureau du shérif a déclaré que Ramirez Hernandez était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour violation d’une ordonnance de protection. Ramirez Hernandez a été transporté à la prison du comté pour traitement.

arrestation DUI

Les adjoints du shérif ont arrêté Willie Sago, 47 ans, du bloc 2400 de Claridge Lane, Montgomery, à 23h48 le 2 décembre sur East Washington Street près de Main Street à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Sago était accusé de conduite sous influence et transporté à la prison du comté pour y être traité.

Résident de Joliet blessé à Rt. 52 accident

Un résident de Joliet, âgé de 43 ans, a été blessé dans un accident de voiture à 1 h 15 le 3 décembre sur la route 52 près de Stephens Road dans le canton de Big Grove, selon le bureau du shérif. Les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Newark ont ​​transporté les automobilistes blessés à l’hôpital Morris de Morris pour le traitement de blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, a indiqué le bureau du shérif.

Automobiliste juvénile arrêté, cité

Les adjoints du shérif ont condamné un mineur à 14 h 16 le 30 novembre pour excès de vitesse et sans permis valide après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait sur Concord Drive et Mayfield Drive à Montgomery.

Un blessé dans l’accident de Wheeler Road

Une femme de Joliet âgée de 40 ans a été blessée à 17 h 06 le 30 novembre dans un accident de la circulation près de l’intersection de Wheeler Road et Schlapp Road dans le canton de NaAuSay. Le bureau du shérif a déclaré que la femme avait été transportée au centre médical Rush-Copley à Aurora pour le traitement de blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 12 h 36 le 29 novembre dans le bloc 0-99 de Forest Court dans le canton de Bristol.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Ethan A. Sanchez, 21 ans, du bloc 1900 de Grandview Place, Montgomery, alors qu’il effectuait un contrôle routier à 21 h 55 le 29 novembre dans le secteur de Fernwood Road à Winrock Road à Boulder Hill. Le bureau du shérif a déclaré que Sanchez était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour possession illégale de cannabis médical. Sanchez a été transporté à la prison du comté pour traitement.